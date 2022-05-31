Трюдо анонсировал «национальный мораторий» в Канаде на владение оружием

В Канаде рассмотрят законопроект о «национальном моратории» на владение короткоствольным оружием, в случае принятия, его покупка и продажа будет запрещена на всей территории страны, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает Reuters.

«Кроме использования огнестрельного оружия для спортивной стрельбы и охоты, нет никаких причин, по которым кто-либо в Канаде должен нуждаться в оружии в своей повседневной жизни», — сказал Трюдо во время брифинга.

Глава канадского правительства отметил в Twitter, что власти намерены принять «одни из самых решительных действий» в истории страны, чтобы не допустить применения оружия в стране и защитить людей от насилия.

Законопроект внесло министерство общественной безопасности Канады, документ 30 мая прошел первое чтение в Палате общин. В случае одобрения нижней палатой парламента в трех чтениях, его передадут на рассмотрение в Сенат.

Документ предполагает отзыв лицензии на оружие у людей, которые были причастны к актам домашнего насилия или харассмента, например, к сталкингу, пишет CTV News. Власти также намерены ужесточить уголовное наказание, усилить пограничный контроль и создать новый закон о «красных флагах», который позволит судам требовать от считающихся опасными людей сдать оружие полиции. Магазины для длинноствольного оружия будут изменены, планируют в канадском правительстве, в них не должно вмещаться более пяти патронов, продажа и передача магазинов большей емкости будет запрещена.

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Соответствующий проект в парламент внесла Либеральная партия Канады, у которой больше всего мест в Палате общин среди других партий — 158 из 337.

Вторая по численности партия нижней палаты — Консерваторы (119 мест), в феврале прошлого года критиковали инициативу Либеральной партии об ужесточении контроля за оружием. В партии тогда заявили, что огнестрельное оружие в подавляющем числе случаев, если оно было использовано в преступлении, получено преступниками незаконным путем, а предложения по «изъятию оружия у законопослушных граждан никак не остановит опасных преступников и банды».

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