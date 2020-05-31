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Глава Роспотребнадзора исключила одномоментное снятие ограничений

Причиной тому Анна Попова назвала разную эпидемиологическую ситуацию в регионах. «Но динамика есть, процесс идет, он позитивен», — отметила она
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Режим ограничений, который был введен в России в связи с распространением коронавируса COVID-19, одномоментно снят не будет. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере из режима ограничений. Субъекты выходят по-разному. Но мы надеемся, что этот процесс будет успешным», — сказала она.

Как отметила Попова, сейчас определенное количество регионов находятся на первом этапе снятия ограничений. Также есть и те субъекты, которые перешли ко второму этапу, однако их гораздо меньше. «Но динамика есть, процесс идет, он позитивен», — считает глава ведомства.

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По словам Поповой, с каждым днем становится все больше регионов, где снижается коэффициент распространения инфекции, что является знаком успешного прохождения эпидемиологической ситуации. Коэффициент распространения COVID-19 показывает, скольких в среднем успевает заразить один инфицированный до изоляции, уточнила Попова.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где этот показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных мест в коечном фонде и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, то регион может перейти ко второму этапу, при достижении 0,5 и менее — к третьему.

Подробно обо всех этапах можно прочитать тут.

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29 мая вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга заявила, что в России коэффициент распространения коронавируса меньше единицы. «Мы каждый день наблюдаем за количеством прирастающих новых случаев, и, конечно, все очень надеемся, что темпы прироста будут снижаться», — сказала она.

Как отметила Голикова, что снижение темпов роста заболеваемости будет зависеть от дисциплинированности граждан. Вице-премьер уточнила, что темпы прироста сократились в 11,8 раза по сравнению с началом апреля.

По последним данным число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 405 тыс. По этому показателю Россия находится на третьем месте в мире после США и Бразилии. В общей сложности в стране от COVID-19 умерли 4693 человека, выздоровели 171,8 тыс. пациентов.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Роспотребнадзор, Анна Попова, ограничения, коронавирус
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