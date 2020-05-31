Глава Роспотребнадзора исключила одномоментное снятие ограничений

Причиной тому Анна Попова назвала разную эпидемиологическую ситуацию в регионах. «Но динамика есть, процесс идет, он позитивен», — отметила она

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Режим ограничений, который был введен в России в связи с распространением коронавируса COVID-19, одномоментно снят не будет. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере из режима ограничений. Субъекты выходят по-разному. Но мы надеемся, что этот процесс будет успешным», — сказала она.

Как отметила Попова, сейчас определенное количество регионов находятся на первом этапе снятия ограничений. Также есть и те субъекты, которые перешли ко второму этапу, однако их гораздо меньше. «Но динамика есть, процесс идет, он позитивен», — считает глава ведомства.

По словам Поповой, с каждым днем становится все больше регионов, где снижается коэффициент распространения инфекции, что является знаком успешного прохождения эпидемиологической ситуации. Коэффициент распространения COVID-19 показывает, скольких в среднем успевает заразить один инфицированный до изоляции, уточнила Попова.