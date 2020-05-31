Wildberries сообщил о росте продаж одежды для офиса

На фоне сообщений об ослаблении введенных из-за коронавируса ограничений и открытии ряда предприятий выросли онлайн-продажи офисной и рабочей одежды, сообщил Wildberries. Онлайн-продажи блузок подскочили на 88%, костюмов — на 50%

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

На фоне ослабления ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, и скорого возобновления работы ряда предприятий россияне начали чаще покупать офисную и рабочую одежду. Об этом говорится в исследовании онлайн-ретейлера Wildberries (есть у РБК).

Согласно нему, продажи блузок с 18 по 27 мая по сравнению с аналогичным периодом в апреле выросли на 88%, юбок и рубашек — на 83 и 85% соответственно. На 69% увеличились продажи жакетов, на 64% — пиджаков, продажи костюмов выросли в полтора раза, брюк — на 32%.

Помимо офисной одежды россияне чаще стали приобретать и деловые аксессуары, говорится в исследовании. Так, продажи ремней выросли на 65%, папок-сумок и портфелей на 61 и 60% соответственно, галстуков — на 26%.

В то же время за указанный период выросли продажи и рабочей одежды. На 139 и 113% соответственно увеличились продажи рабочих халатов и комбинезонов, рост продаж рабочих фартуков в то же время вырос на 67%, рабочих костюмов — на 52%.