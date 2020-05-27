Собянин предложил разрешить непродовольственную торговлю в Москве 1 июня

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Мэр Москвы Сергей Собянин с 1 июня предложил разрешить непродовольственную торговлю в Москве. Это предложение он озвучил на совещании с президентом Владимиром Путиным, его прямую трансляцию вел телеканал РБК.

Также с 1 июня он предложил разрешить работу тех сервисов бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта между людьми: прачечных, химчисток, ремонтных мастерских.

«Сегодня можно говорить уже о следующих шагах выхода из кризисной ситуации. Мы предлагаем с первого июня отработать, в ближайший день дня выпустить соответствующие нормативные документы, и раскрыть не только продовольственную, но и всю непродовольственную торговлю», — заявил мэр Москвы.

Режим всеобщей самоизоляции длится в Москве с конца марта.