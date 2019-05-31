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В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными
Эксперты столичной подземки завершили расследование инцидентов 21 и 23 мая, которые произошли на Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской линиях метрополитена. Оба они, признали в метро, для столичной подземки нетипичны

Сбои в столичном метрополитене, которые произошли на прошлой неделе на Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской ветках, нетипичны для московской подземки. Такое мнение выразили представители метрополитена, соответствующее сообщение опубликовано на его официальной странице в Twitter.

Вывод на предприятии сделали, завершив анализ причин остановок составов в туннелях. Инциденты произошли 21 и 23 мая. «Озвученное ранее подтвердилось», — заявили в пресс-службе.

21 мая, продолжили они, причиной сбоя в движении составов на Большой кольцевой линии стала неисправность контактного рельса. 23 мая (на Серпуховско-Тимирязевской ветке) — сбой случился из-за неисправности вагона и по «ответственности сервисной компании».

«Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров», — заключили на предприятии.

Ранее человеческим фактором сбой в движении метро на Большой кольцевой линии на прошлой неделе объяснял вице-мэр Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. «У новых станций метро огромный запас прочности и провозной способности, потому что станции строятся во многом на перспективу», — подчеркивал он при этом.

Общество
Ликсутов объяснил сбои движения в метро человеческим фактором

Речь идет об инциденте, когда в туннеле на Большой кольцевой ветке застряли три состава. Пассажиры, находившиеся в этих поездах, ждали эвакуации более трех часов. В итоге из туннеля спасатели вывели более тысячи человек.

Спустя два дня аналогичный сбой произошел на севере серой ветки столичного метрополитена. Там составы остановились между станциями «Бибирево» и «Алтуфьево».

Связи между этими двумя инцидентами в метро впоследствии не нашли.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: «Московский метрополитен», Метро
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