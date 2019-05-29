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Ликсутов объяснил сбои движения в метро человеческим фактором

Причиной остановки трех поездов в тоннеле на Большой кольцевой линии 21 мая стал человеческий фактор, заявил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов. Свою версию он высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«У новых станций метро огромный запас прочности и провозной способности, потому что станции строятся во многом на перспективу. Как всегда, есть человеческий фактор. Во многом причина первого случая вот эта», — сказал он.

Ликсутов подчеркнул, что уверен в том, что руководство метрополитена «сделает соответствующие выводы». «Не только как иногда бывает: найдут какого-то человека, который ходил и что-то не дописал. Уверен, что выводы будут сделаны и по руководящему составу Московского метрополитена», — заявил глава дептранса.

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Инцидент на Солнцевской и Большой кольцевой линиях произошел вечером 21 мая. В движении составов возник сбой, причиной которого стали три застрявших в тоннеле на Большой кольцевой поезда. Сотрудникам метрополитена пришлось эвакуировать пассажиров поездов. Из двух из них были выведены более 1,2 тыс. человек. Некоторым пассажирам пришлось ждать эвакуации более трех часов. В метрополитене произошедшее объяснили падением напряжения в контактном рельсе. 23 мая на серой ветке московского метро произошел сбой из-за остановившегося между станциями «Бибирево» и «Алтуфьево» поезда в тоннеле.
 

Теги: метрополитен, Максим Ликсутов
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