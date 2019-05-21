Пассажиры 3 часа ждали эвакуации из застрявших в московском метро поездов

Руководитель московского департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что застрявшие в остановившихся поездах пассажиры метро ждали эвакуации 3 часа 20 минут. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он добавил, что часть пассажиров уехала быстрее, в течение часа. «Приношу свои извинения от лица транспортного комплекса города Москвы, ситуация для нас крайне не типичная и мы сделаем все возможное, чтобы такой ситуации не повторилось», — добавил он.

Вечером 21 мая на двух ветки московского метро приостановили движение поездов. Причиной стали три застрявших поезда. Они остановились в одном из тоннелей Большой кольцевой линии, открытой в феврале 2018 года. Движение остановилось от станции «Парк победы» до станции «Савеловская». Впоследствии поезда перестали ходить и на Солнцевской линии метро.

Представитель экстренных служб сообщил, что из двух поездов вывели 1,2 тыс. человек с помощью прибывших дополнительных поездов. Эвакуацию завершили в 21:51.