Forbes узнал о появлении нового подозреваемого в деле Серебренникова

По данным издания, в отдельное производство выделено дело, подозреваемым по которому стал предприниматель Валерий Синельников, который помогал «Седьмой студии» обналичивать выделенные государством деньги

Кирилл Серебренников (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Предприниматель из Санкт-Петербурга Валерий Синельников, проходивший по делу «Седьмой студии» в качестве свидетеля, стал подозреваемым по делу, выделенному в отдельное производство, сообщает Forbes со ссылкой на источники, близкие к следствию.

По словам собеседников журнала, Синельников, помогавший обналичивать деньги, которые выделяло основанной режиссером Кириллом Серебренниковым «Седьмой студии» Минкультуры, подозревается в ведении незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ). Источники Forbes утверждают, что предпринимателя уже допрашивали и он даже признал свою вину, хотя официально обвинение ему пока не предъявлено.

«Я никогда не общался ни с кем [из представителей СМИ] как свидетель, и тем более не буду как подозреваемый, спасибо, извините!» — заявил корреспонденту Forbes сам Синельников.

В 2017 году, давая показания по делу Серебренникова, Синельников рассказывал следствию о своем участии в обналичивании денег. «Прошу приобщить к делу протокол допроса свидетеля Синельникова», — сказал 17 октября в Басманном суде следователь, пояснив, что, согласно показаниям Синельникова, тот «составлял фиктивные договоры» и Серебренникова «устраивали такие условия».

В январе 2019 года бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева, признавшая свою вину, заявила в суде, что привлекла давно знакомого ей Синельникова к процедуре обналичивания. За свои услуги Синельников, по словам Масляевой, получал 10–12% от суммы.