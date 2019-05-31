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Дело Серебренникова ,  
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Forbes узнал о появлении нового подозреваемого в деле Серебренникова
По данным издания, в отдельное производство выделено дело, подозреваемым по которому стал предприниматель Валерий Синельников, который помогал «Седьмой студии» обналичивать выделенные государством деньги
Кирилл Серебренников (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Предприниматель из Санкт-Петербурга Валерий Синельников, проходивший по делу «Седьмой студии» в качестве свидетеля, стал подозреваемым по делу, выделенному в отдельное производство, сообщает Forbes со ссылкой на источники, близкие к следствию.

По словам собеседников журнала, Синельников, помогавший обналичивать деньги, которые выделяло основанной режиссером Кириллом Серебренниковым «Седьмой студии» Минкультуры, подозревается в ведении незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ). Источники Forbes утверждают, что предпринимателя уже допрашивали и он даже признал свою вину, хотя официально обвинение ему пока не предъявлено.

«Я никогда не общался ни с кем [из представителей СМИ] как свидетель, и тем более не буду как подозреваемый, спасибо, извините!» — заявил корреспонденту Forbes сам Синельников.

В 2017 году, давая показания по делу Серебренникова, Синельников рассказывал следствию о своем участии в обналичивании денег. «Прошу приобщить к делу протокол допроса свидетеля Синельникова», — сказал 17 октября в Басманном суде следователь, пояснив, что, согласно показаниям Синельникова, тот «составлял фиктивные договоры» и Серебренникова «устраивали такие условия».

В январе 2019 года бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева, признавшая свою вину, заявила в суде, что привлекла давно знакомого ей Синельникова к процедуре обналичивания. За свои услуги Синельников, по словам Масляевой, получал 10–12% от суммы.

Сам Серебренников в 2018 году признал в суде факт обналичивания полученных государства средств, но отрицал их растрату. «Я не хочу никого убедить, что обналичивание денежных средств — это хорошо. Но для меня нет сомнений, что все обналиченные деньги строго учитывались в кассе «Седьмой студии» и выдавались строго на проекты», — сказал Серебренников.

Режиссер был задержан в августе 2017 года и с 23 августа находился под домашним арестом, срок которого неоднократно продлевали. Режиссер проходит по делу продюсерской компании «Седьмая студия». По версии обвинения, в 2011–2014 годах он и остальные фигуранты дела похитили 133 млн руб., выделенных Минкультуры на развитие проекта «Платформа». В ноябре 2018 года Серебренников и другие обвиняемые отказались признать вину в мошенничестве.

8 апреля 2019 года Серебренников, глава студии Юрий Итин и бывшая сотрудница Минкультуры, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум были освобождены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, хотя за несколько дней до этого Мещанский районный продлил срок домашнего ареста.

Фотогалерея 
Действующие лица: кто проходит по делу Серебренникова

Автор: Евгений Калюков
Теги: Кирилл Серебренников, «дело Серебренникова»
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