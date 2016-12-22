ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,37 62,53 EUR Нал. 73,66 72,76 USD Бирж. 63,05 +0,45 EUR Бирж. 73,31 +0,35 USD ЦБ. 62,44 +0,18 EUR ЦБ. 73,24 +0,45 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7397,00 +696,70 IMOEX 2295,44 -0,67% RTSI 1147,11 -1,55% Brent 71,60 -0,49% DJIA 25119,89 +0,22% Nasdaq 7855,12 +0,63%
Серебренников рассказал суду о расходовании обналиченной субсидии
Лента новостей
В АТОР рассказали о заработанных Россией на ЧМ 850 млрд руб. 12:46, Общество Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 12:44, РБК и «Шелл» Илон Маск извинился перед британским дайвером за слова о педофиле 12:36, Общество В МТС опровергли сообщения о сбое в работе сети 12:33, Общество «Интер РАО» прекратило полномочия члена правления Мирсияпова 12:26, Общество «Автодор» рассказал о первых частных инвестициях на третий участок ЦКАД 12:21, Бизнес Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 12:21, РБК и Sony Bravia Защита Шестуна заявила о проблеме с выборами из-за перевода в «Лефортово» 12:19, Политика Дума ужесточила ответственность за проведение азартных игр без лицензии 12:16, Общество Риелторы заметили резкое сокращение предложения новостроек в Москве 12:13, Недвижимость Антонов увидел уменьшение «расщелины» между США и Россией после саммита 12:09, Политика Мать ребенка-инвалида рассказала о вызовах в УВД после закрытия дела 12:03, Общество Пранкеры разыграли Могерини и Юнкера от лица премьер-министра Армении 12:01, Общество Как правильно подобрать солнцезащитные очки 11:59, РБК Стиль и Roberto Cavalli Прогнозы дня: нефть продолжит давить на рынок акций 11:55, Quote Stellar получил сертификат соответствия шариату: курс токена вырос на 20% 11:52, Крипто Госдума одобрила схему передачи оборонных кредитов в Промсвязьбанк 11:48, Финансы Друг назвал причину смерти экс-солиста группы «Доктор Ватсон» 11:47, Общество Компания Игоря Чайки начала продавать в Китае российскую косметику 11:42, Бизнес Генпрокурор Украины призвал забыть о «ватной традиции» обливания зеленкой 11:39, Общество Какой автомобиль выбрать для большой семьи 11:33, РБК и Volkswagen Teramont Названа дата прощания с актером Владиславом Жуковским 11:31, Общество Словакия выдала России члена банды Басаева 11:25, Общество Bloomberg узнал о планах Белого дома расследовать поставки урана в США 11:24, Экономика Boeing получил контракт на $3,9 млрд на новые самолеты для президента США 11:24, Бизнес Пять экспертов — о трудоустройстве людей за 40 11:19, Партнерский материал Укрепление доллара и снижение цен на нефть: как это скажется на рубле 11:17, Quote «Матч ТВ» и Российская футбольная премьер-лига заключили новый контракт 11:17, Бизнес
Серебренников рассказал суду о расходовании обналиченной субсидии
Дело Серебренникова, 11:15
0
Серебренников рассказал суду о расходовании обналиченной субсидии
Субсидия из бюджета, выделенная АНО «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова, обналичивалась, чтобы минимизировать налоги, и тратилась на реквизит, гонорары и зарплату сотрудникам, заявил режиссер
Кирилл Серебренников (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Обналиченная субсидия компании «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова тратилась «строго на проекты». Об этом режиссер заявил, выступая в Басманном суде Москвы, который в среду, 18 июля, продлил ему до 22 августа срок домашнего ареста.

Фигурантов дела АНО «Седьмая студия», которой руководил Серебренников, обвиняют в мошенничестве с субсидиями от Минкультуры на сумму 133 млн руб. Деньги были выделены на проект «Платформа» в 2011–2014 годах. По версии следствия, руководство «Седьмой студии» обналичило и расхитило средства.

«Для осуществления проекта в «Седьмой студии» постоянно работали от 40 до 60 человек. И этим людям так же, как и мне, выплачивалась заработная плата. Мы получали ее наличными в кассе и расписывались за эти деньги, — сказал Серебренников. — Я не хочу никого убедить, что обналичивание денежных средств — это хорошо. Но для меня нет сомнений, что все обналиченные деньги строго учитывались в кассе «Седьмой студии» и выдавались строго на проекты».

Действующие лица: кто проходит по «делу Серебренникова» Еще 2 фото
Фотогалерея

Помимо постоянных сотрудников компании над проектом часто работали приглашенные специалисты, которым платились гонорары, заявил режиссер. Однако следствие, по его словам, отказалось подсчитывать эти расходы. За месяцы следствия защита заявила более 30 ходатайств о различных экспертизах и допросах, которые могли бы установить, как тратилась обналиченная субсидия, считает режиссер. «Но следствие это просто не интересовало, — добавил Серебренников. — Например, мы просили допросить всех сотрудников «Седьмой студии» и выяснить, как им платилась зарплата. Нам в этом отказали».

Серебренников зачитал фрагмент протокола допроса экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая единственная из обвиняемых признала вину и дала показания на бывших коллег: «Перед открытием самого проекта «Платформа» ко мне подошли [директор «Седьмой студии» Юрий] Итин и [генпродюсер «Седьмой студии» Алексей] Малобродский и спросили меня о том, есть ли у меня знакомое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые могли бы оказать так называемую помощь в обналичивании денежных средств. На мой вопрос, зачем это нужно, они сказали, что средств из федерального бюджета может не хватить на реализацию всех запланированных проектов и что если проводить все платежные операции через безналичный расчет, официально, то слишком много налогов придется заплатить».

«То есть Масляева не говорит, что деньги должны были похищаться. Она говорит, что надо было как-то минимизировать налоги, что их надо меньше платить, и поэтому надо обналичивать средства», — прокомментировал Серебренников.

​Он добавил, что не занимался в «Седьмой студии» административно-хозяйственными делами и что проект «Платформа» был выполнен в полной мере: в его рамках прошли 340 представлений с участием 600 артистов, которые посетило более 8 тыс. зрителей.

Кто пришел поддержать Кирилла Серебренникова. Фоторепортаж Еще 11 фото
Фотогалерея

В своем ходатайстве о продлении домашнего ареста следователь указал, что Серебренников и директор театра РАМТ Софья Апфельбаум, которая ранее руководила департаментом господдержки Минкультуры, сейчас завершают ознакомление с материалами уголовного дела и должны сделать это до 1 сентября. Им вменяется тяжкое преступление, они могут скрыться или воспрепятствовать расследованию; обстоятельства, которые были основаниями для их изоляции, не утратили актуальности, заявил следователь.

Апфельбаум, выступая в суде, напомнила, что в предыдущий раз следствие обосновывало теми же доводами необходимость продлить арест еще одному фигуранту дела — экс-гендиректору «Седьмой студии» Алексею Малобродскому. Он был продлен, однако вскоре следствие отпустило Малобродского под подписку о невыезде: у него сильно обострилось заболевание сердца, с одного из судебных заседаний его увезли с инфарктом. С тех пор Малобродский спокойно дочитывает материалы дела, будучи на свободе, и никак не препятствует расследованию, заметила Апфельбаум.

«Мы знакомимся с материалами дела и, к своему удовольствию, находим множество документов, доказывающих невиновность наших подзащитных», — заявила адвокат Апфельбаум Ирина Поверинова. По ее словам, действия Апфельбаум, связанные с проверкой расходования субсидии, были верными, и это подтверждается также данными проверок финансовых органов Счетной палаты, которые проходили в этот период. «Но почему-то министр культуры посчитал на каком-то этапе, что всё плохо, что нужно обратиться в какие-то компетентные органы, чтобы показательно разделаться с Серебренниковым. И начался какой-то ком абсурдных обвинений», — говорит Поверинова. Ее клиентке суд в среду продлил срок домашнего ареста до 19 сентября.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: Кирилл Серебренников , Минкультуры
Материалы по теме
Серебренников назвал дело «Седьмой студии» попыткой его уничтожить Общество
«Дело Серебренникова» не изменит систему отчетности театров Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter