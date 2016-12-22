Серебренников рассказал суду о расходовании обналиченной субсидии

Субсидия из бюджета, выделенная АНО «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова, обналичивалась, чтобы минимизировать налоги, и тратилась на реквизит, гонорары и зарплату сотрудникам, заявил режиссер

Кирилл Серебренников (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Обналиченная субсидия компании «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова тратилась «строго на проекты». Об этом режиссер заявил, выступая в Басманном суде Москвы, который в среду, 18 июля, продлил ему до 22 августа срок домашнего ареста.

Фигурантов дела АНО «Седьмая студия», которой руководил Серебренников, обвиняют в мошенничестве с субсидиями от Минкультуры на сумму 133 млн руб. Деньги были выделены на проект «Платформа» в 2011–2014 годах. По версии следствия, руководство «Седьмой студии» обналичило и расхитило средства.

«Для осуществления проекта в «Седьмой студии» постоянно работали от 40 до 60 человек. И этим людям так же, как и мне, выплачивалась заработная плата. Мы получали ее наличными в кассе и расписывались за эти деньги, — сказал Серебренников. — Я не хочу никого убедить, что обналичивание денежных средств — это хорошо. Но для меня нет сомнений, что все обналиченные деньги строго учитывались в кассе «Седьмой студии» и выдавались строго на проекты».

Помимо постоянных сотрудников компании над проектом часто работали приглашенные специалисты, которым платились гонорары, заявил режиссер. Однако следствие, по его словам, отказалось подсчитывать эти расходы. За месяцы следствия защита заявила более 30 ходатайств о различных экспертизах и допросах, которые могли бы установить, как тратилась обналиченная субсидия, считает режиссер. «Но следствие это просто не интересовало, — добавил Серебренников. — Например, мы просили допросить всех сотрудников «Седьмой студии» и выяснить, как им платилась зарплата. Нам в этом отказали».

Серебренников зачитал фрагмент протокола допроса экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая единственная из обвиняемых признала вину и дала показания на бывших коллег: «Перед открытием самого проекта «Платформа» ко мне подошли [директор «Седьмой студии» Юрий] Итин и [генпродюсер «Седьмой студии» Алексей] Малобродский и спросили меня о том, есть ли у меня знакомое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые могли бы оказать так называемую помощь в обналичивании денежных средств. На мой вопрос, зачем это нужно, они сказали, что средств из федерального бюджета может не хватить на реализацию всех запланированных проектов и что если проводить все платежные операции через безналичный расчет, официально, то слишком много налогов придется заплатить».

«То есть Масляева не говорит, что деньги должны были похищаться. Она говорит, что надо было как-то минимизировать налоги, что их надо меньше платить, и поэтому надо обналичивать средства», — прокомментировал Серебренников.

​Он добавил, что не занимался в «Седьмой студии» административно-хозяйственными делами и что проект «Платформа» был выполнен в полной мере: в его рамках прошли 340 представлений с участием 600 артистов, которые посетило более 8 тыс. зрителей.

В своем ходатайстве о продлении домашнего ареста следователь указал, что Серебренников и директор театра РАМТ Софья Апфельбаум, которая ранее руководила департаментом господдержки Минкультуры, сейчас завершают ознакомление с материалами уголовного дела и должны сделать это до 1 сентября. Им вменяется тяжкое преступление, они могут скрыться или воспрепятствовать расследованию; обстоятельства, которые были основаниями для их изоляции, не утратили актуальности, заявил следователь.

Апфельбаум, выступая в суде, напомнила, что в предыдущий раз следствие обосновывало теми же доводами необходимость продлить арест еще одному фигуранту дела — экс-гендиректору «Седьмой студии» Алексею Малобродскому. Он был продлен, однако вскоре следствие отпустило Малобродского под подписку о невыезде: у него сильно обострилось заболевание сердца, с одного из судебных заседаний его увезли с инфарктом. С тех пор Малобродский спокойно дочитывает материалы дела, будучи на свободе, и никак не препятствует расследованию, заметила Апфельбаум.

«Мы знакомимся с материалами дела и, к своему удовольствию, находим множество документов, доказывающих невиновность наших подзащитных», — заявила адвокат Апфельбаум Ирина Поверинова. По ее словам, действия Апфельбаум, связанные с проверкой расходования субсидии, были верными, и это подтверждается также данными проверок финансовых органов Счетной палаты, которые проходили в этот период. «Но почему-то министр культуры посчитал на каком-то этапе, что всё плохо, что нужно обратиться в какие-то компетентные органы, чтобы показательно разделаться с Серебренниковым. И начался какой-то ком абсурдных обвинений», — говорит Поверинова. Ее клиентке суд в среду продлил срок домашнего ареста до 19 сентября.