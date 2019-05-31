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Суд отказался изъять косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье
Зоозащитники требовали признать вылов косаток и белух незаконным и изъять их у коммерческих компаний. Со вторым требованием суд не согласился. Владелец «китовой тюрьмы» пообещал отпустить животных после реакции Кремля

Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух, признав, что животные были выловлены незаконно, но в их изъятии отказал, сообщила РБК представитель всех истцов в суде по иску в защиту касаток и белух Наталия Лисицына.

«Все решения Росрыболовства о распределении квот на отлов касаток и белух всем четырем компания признаны незаконными», — пояснила она.

Суд отказал в требовании обязать Росприроднадзор изъять животных и выпустить их в среду обитания. «При этом, важно отметить, что суд не решает, можно выпустить животных или нет. Суд только устанавливает, имеет ли Росприроднадзор полномочия и основания для принятия таких решений», — заявил РБК глава общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын. Он отметил, что в мотивировочной части решения суд может указать, что изъятием животных должен заниматься другой орган.

Лисицына добавила, что мотивировочная часть решения появится только 5 июня. В ней суд должен объяснить, на каком основании принял решение об отказе. Адвокат отметила, что планирует оспорить решение суда в части отказа в изъятии животных. «Мы считаем, что это в полномочиях Росприроднадзора. Росприроднадзор имеет достаточно информации и доказательств того, что животные отловлены незаконно и он такое решение может принять», — сказала она.

Фотогалерея 
Как выглядит «китовая тюрьма» в бухте Средняя

В ноябре 2018 года стало известно, что в приморской бухте Средняя находятся косатки и белухи, которых отловили чтобы продать в зарубежные океанариумы. В том же месяце суд запретил продавать животных или транспортировать.

По факту вылова косаток и белух было возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете указали, что законодательство запрещает отлов групп китообразных, в которых есть детеныши-сеголетки с сопровождающими их самками.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко пригласил французского океанолога Жан-Мишеля Кусто исследовать состояние млекопитающих вместе с российскими спициалистами. Команда французского эксперта посоветовала выпустить косаток и белух не в бухте Средняя, где они содержатся, а в местах их отлова. Косаток рекомендовали отпустить в течение летнего сезона 2019 года.

Экспертная группа Минприроды считает, что косаток можно выпустить в бухте Средняя до 10 июня, другим местом может быть Шантарский залив в Охотском море.

Общество
Команда Кусто дала рекомендации по выпуску косаток из «китовой тюрьмы»

Глава компании «Афалина» (ей принадлежат косатки и белухи) Алексей Решетов 23 мая заявил, что не намерен выпускать животных. «О каком выпуске идет речь? Это моя собственность», — сказал он в перерыве заседания Южно-Сахалинского суда 23 мая.

В Кремле к этому заявлению отнеслись с удивлением, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что глава государства уже давал поручения и требовал решить проблему с «китовой тюрьмой» как можно скорее. «Пока можно констатировать, что эти поручения как минимум в части не выполняются. Поэтому сейчас мы просто сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения», — говорил Песков.

На следующий день Решетов пообещал отпустить косаток и белух, отметив, что все действия компании «направлены на выполнение поручения президента».

Авторы: Екатерина Костина, Константин Нагаев
Теги: косатка, белухи, Приморье
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