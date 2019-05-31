Суд отказался изъять косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

Зоозащитники требовали признать вылов косаток и белух незаконным и изъять их у коммерческих компаний. Со вторым требованием суд не согласился. Владелец «китовой тюрьмы» пообещал отпустить животных после реакции Кремля

Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух, признав, что животные были выловлены незаконно, но в их изъятии отказал, сообщила РБК представитель всех истцов в суде по иску в защиту касаток и белух Наталия Лисицына.

«Все решения Росрыболовства о распределении квот на отлов касаток и белух всем четырем компания признаны незаконными», — пояснила она.

Суд отказал в требовании обязать Росприроднадзор изъять животных и выпустить их в среду обитания. «При этом, важно отметить, что суд не решает, можно выпустить животных или нет. Суд только устанавливает, имеет ли Росприроднадзор полномочия и основания для принятия таких решений», — заявил РБК глава общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын. Он отметил, что в мотивировочной части решения суд может указать, что изъятием животных должен заниматься другой орган.

Лисицына добавила, что мотивировочная часть решения появится только 5 июня. В ней суд должен объяснить, на каком основании принял решение об отказе. Адвокат отметила, что планирует оспорить решение суда в части отказа в изъятии животных. «Мы считаем, что это в полномочиях Росприроднадзора. Росприроднадзор имеет достаточно информации и доказательств того, что животные отловлены незаконно и он такое решение может принять», — сказала она.