Движение по трассе М-4 «Дон» открыли в обе стороны

Движение по трассе М-4 «Дон», где образовался затор из-за снегопада, открыли в обе стороны

Движение в Каменском и Красносулинском районах восстановлено в обоих направлениях. Накануне из-за снегопада на участке дороги образовался многокилометровый затор

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Движение на трассе М-4 «Дон» в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области восстановлено в обоих направлениях, сообщает Госавтоинспекция региона в телеграм-канале.

«На участке с 905-го по 944-й км транспорт движется плотным потоком. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают обеспечивать безопасность дорожного движения и оказывать необходимую помощь водителям», — говорится в сообщении.

«Автодор» также сообщает, что участок дороги с 907-го по 983-й км расчищен от снега и автомобили теперь могут проехать как в сторону Краснодара, так и в сторону Москвы.

Утром 31 марта движение по трассе М-4 «Дон» уже открывали в обе стороны. Начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов говорил, что в пробке застряли еще более тысячи автомобилей.

Вечером 30 марта из-за снегопада на участке М-4 «Дон» перекрыли движение до особого распоряжения. На трассе образовался затор длиной 60 км. К вечеру пятницы он сократился до 17 км. Между городами Шахты и Каменск-Шахтинский застряли несколько тысяч автомобилей.

В Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах области, а также в городе Шахты был введен режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. На трассе было развернуто восемь мобильных пунктов обогрева и питания, семь пунктов временного размещения для детей, организовано семь маршрутов доставки продуктов.

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В пятницу днем из-за снегопада перекрыли автодорогу Новошахтинск — Гуково.