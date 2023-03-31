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Тысячи людей застряли в снежном заторе в Ростовской области. Главное

МЧС: в снежном заторе в Ростовской области остается больше тысячи автомобилей
Ростовскую область в конце марта накрыл неожиданно мощный снегопад, заблокировавший движение машин. На максимуме длина снежного затора на трассе М-4 «Дон» достигала 60 км, в ней до сих пор находятся больше тысячи машин
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Вечером 30 марта из-за снега на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области перекрыли движение до особого распоряжения. На трассе образовался снежный затор длиной в десятки километров.

Причины затора

  • Протяженность трассы М-4 «Дон» составляет 1,5 тыс. км. Она соединяет Москву с Краснодарским краем. В прошлом году по ней выросла интенсивность движения на 15% из-за приостановки авиасообщения с российским югом — с конца февраля 2022 года запрещены полеты в 11 городов, в том числе в Симферополь, Ростов-на-Дону, Анапу, Краснодар и др.

Как выглядит многокилометровый снежный затор на трассе М-4 «Дон»
Фотогалерея 

  • 30 марта в четырех западных районах Ростовской области: Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском, — а также в городе Шахты был введен режим чрезвычайной ситуации из-за мощного снегопада.
  • Проблемы возникли не только на трассе. Вечером 30 марта в восьми районах и трех городах Ростовской области 35 тыс. жителей остались без электричества из-за сильного ветра и налипания мокрого снега.
  • Трасса М-4 «Дон» встала. Ситуацию усугубило то, что многие водители успели сменить зимнюю резину на летнюю. В итоге между Шахтами и Каменском-Шахтинским оказались заблокированы несколько тысяч авто.

    Тысячи людей застряли в снежном заторе в Ростовской области. Главное
    Video

Обстановка на трассе

  • За ночь длина пробки, образовавшейся на заснеженной трассе, сократилась с 60 до 39 км, сообщил губернатор Василий Голубев. По его словам, на дороге развернуто восемь мобильных пунктов обогрева и питания, семь пунктов временного размещения, в которых размещают дети. Организовано семь маршрутов доставки продуктов.

  • «Стоим с 18 часов 30 марта. Каменск-Шахтинск, напротив музея «Легенды СССР». Звонили в МЧС, нам отвечают, что принимают меры. Еды нет, воды нет, топлива нет. Ребенок уже волком воет. Да и мы, взрослые, уже места себе не находим. Никаких действий, по крайней мере в радиусе трех километров, со стороны властей не видно. Мы пытались проехать другими путями, везде одно и то же. Застрявшие автомобили на летней резине, поперек дороги застрявшие фуры и так далее», — рассказал РБК утром 31 марта очевидец Давид.

    Тысячи людей застряли в снежном заторе в Ростовской области. Главное

  • Помимо автомобилей на дорогах в регионе встал и общественный транспорт. На трассах Ростовской области застряли 33 автобуса с 766 пассажирами, сообщили в МЧС. В регионе с вечера 30 марта закрыты автовокзалы.
  • Пересечь Ростовскую область на поезде тоже сложно. Семь поездов в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы, а также в обратном направлении из Крыма в Москву задержали на несколько часов.
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  • Поезд № 174 Москва — Евпатория задерживается на 2 часа 9 минут;
  • поезд № 8 Санкт-Петербург — Севастополь опаздывает на 4 часа 13 минут, для пассажиров организовано дополнительное питание;
  • поезд № 170 Санкт-Петербург — Симферополь опаздывает на 54 минуты;
  • поезд № 28 Симферополь — Москва опаздывает на 12 минут;
  • поезд № 28 Москва — Симферополь опаздывает на 57 минут.
  • К 11:00 мск для машин, которые стоят в пробке на трассе М-4, движение открыли в обе стороны. По данным МЧС, пробка сократилась до 21 километра. Однако, по оценке ведомства, в заторе до сих пор остаются около 1 тыс. автомобилей.
Теги
Ростовская область М-4 «Дон» снежный затор
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