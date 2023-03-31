Вторую автодорогу перекрыли в Ростовской области из-за снегопада

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Сотрудники ГИБДД из-за снегопада перекрыли автодорогу Новошахтинск — Гуково в Ростовской области, сообщил глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко в своем телеграм-канале.

«На автодороге работают специалисты АСФ [аварийно-спасательного формирования] города Гуково. На месте первый заместитель главы администрации Гуково», — написал Бондаренко.

По словам главы администрации, на месте работают пять единиц техники и спасатели, которые эвакуируют людей. Волонтеры организовали сбор воды и еды для людей, которые стоят в пробке.

30 марта в области перекрывали движение на участке трассы М-4 «Дон» из-за мощного снегопада, сообщала Госавтоинспекция региона. В регионе также было затруднено движение на участке трассы в Каменском районе с 920-го по 953-й километр. По дороге ограничили движение фур, их отправили на стоянки до улучшения погодных условий. Движение по трассе в обе стороны возобновили 31 марта, сообщал начальник главного управления МЧС по региону Сергей Филиппов. В заторе, по его данным, находятся еще более тысячи машин.

Накануне в четырех западных районах Ростовской области: Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском, — а также в городе Шахты из-за сильного снегопада ввели режим ЧС, сообщал губернатор Василий Голубев.