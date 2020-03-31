В Москве за сутки умерли пятеро заболевших коронавирусом
В Москве за сутки умерли пять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью в Telegram.
Кроме того, по одному летальному случаю зарегистрировано в Санкт-Петербурге, во Владимирской и Пензенской областях. За весь период распространения COVID-19 в России скончались 17 человек.
Всего, по данным оперштаба, за последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев новой коронавирусной инфекции в 24 регионах страны. Всего в стране выявлено 2337 заболевших. При этом подавляющее большинство зараженных — 387 человек — в Москве.
Роспотребнадзор, mos.ru
Ранее в Минздраве оценили риск смертности при заболевании коронавирусной инфекцией. По словам доктора медицинских наук, директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ольги Ткачевой, с возрастом вероятность перенести заболевание в тяжелой форме возрастает.