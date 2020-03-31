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В Москве за сутки умерли пятеро заболевших коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве за сутки умерли пять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью в Telegram.

Кроме того, по одному летальному случаю зарегистрировано в Санкт-Петербурге, во Владимирской и Пензенской областях. За весь период распространения COVID-19 в России скончались 17 человек.

Всего, по данным оперштаба, за последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев новой коронавирусной инфекции в 24 регионах страны. Всего в стране выявлено 2337 заболевших. При этом подавляющее большинство зараженных — 387 человек — в Москве.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Ранее в Минздраве оценили риск смертности при заболевании коронавирусной инфекцией. По словам доктора медицинских наук, директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ольги Ткачевой, с возрастом вероятность перенести заболевание в тяжелой форме возрастает.

Риск тяжелого течения болезни или даже смертельного исхода при заражении коронавирусом для людей старше 80 лет составляет 15–20%.

Теги: Москва, смерть, коронавирус
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