В Москве за сутки умерли пятеро заболевших коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве за сутки умерли пять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью в Telegram.

Кроме того, по одному летальному случаю зарегистрировано в Санкт-Петербурге, во Владимирской и Пензенской областях. За весь период распространения COVID-19 в России скончались 17 человек.

Всего, по данным оперштаба, за последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев новой коронавирусной инфекции в 24 регионах страны. Всего в стране выявлено 2337 заболевших. При этом подавляющее большинство зараженных — 387 человек — в Москве.

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