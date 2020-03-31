СМИ сообщили о возможной изоляции медперсонала в Коммунарке
В инфекционной больнице в Коммунарке после известия о заражении коронавирусом главврача Дениса Проценко решается вопрос о судьбе остального медперсонала. Об этом, как сообщает «Интерфакс», рассказала в прямом эфире корреспондент телеканала «Россия 24».
«Сейчас выясняются все те, кто контактировал с главврачом. И это все медсестры, это весь медперсонал, это главная медсестра, все те, кто имел доступ в палаты интенсивной терапии. С этими людьми сегодня контактировали и мы. Вот сейчас решается вопрос, как поступать правильно — уходить на самоизоляцию или сдать тест», — цитирует агентство журналистку телеканала.
При этом в сообщении не уточняется, кто именно будет решать эти вопросы. Сам Проценко рассказал, что перешел в режим самоизоляции в собственном кабинете, откуда он имеет возможность руководить работой клиники с помощью средств связи.