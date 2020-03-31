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СМИ сообщили о возможной изоляции медперсонала в Коммунарке

После положительного теста главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко решается вопрос, как поступить остальному медперсоналу — уходить на самоизоляцию или нет, передал телеканал «Россия 24»
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В инфекционной больнице в Коммунарке после известия о заражении коронавирусом главврача Дениса Проценко решается вопрос о судьбе остального медперсонала. Об этом, как сообщает «Интерфакс», рассказала в прямом эфире корреспондент телеканала «Россия 24».

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«Сейчас выясняются все те, кто контактировал с главврачом. И это все медсестры, это весь медперсонал, это главная медсестра, все те, кто имел доступ в палаты интенсивной терапии. С этими людьми сегодня контактировали и мы. Вот сейчас решается вопрос, как поступать правильно — уходить на самоизоляцию или сдать тест», — цитирует агентство журналистку телеканала.

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При этом в сообщении не уточняется, кто именно будет решать эти вопросы. Сам Проценко рассказал, что перешел в режим самоизоляции в собственном кабинете, откуда он имеет возможность руководить работой клиники с помощью средств связи.

Материал дополняется.

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