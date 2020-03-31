Мишустин поручил заняться изоляцией борющихся с коронавирусом медиков

Для того чтобы снизить риск распространения коронавируса, для медиков, работающих с больными, могут ввести изоляцию. Размещать их могут в специально выделенных гостиницах

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По итогам совещания в правительстве премьер Михаил Мишустин дал поручения по борьбе с коронавирусом в России. В их числе — проработка мер по изоляции медиков, занятых в борьбе с заболеванием.

Этим вопросом должны заняться Минздрав, Минэкономразвития и ФМБА. Медиков могут начать изолировать во внерабочее время для сдерживания распространения коронавируса. При необходимости их могут размещать в гостиницах.

Меры по изоляции медиков министерства и ФМБА должны разработать до 2 апреля.

Накануне Владимир Путин поручил задействовать в борьбе с коронавирусом практикантов и студентов медвузов. Как сообщили РБК в Сеченовском университете, у таких студентов должен быть сертификат о допуске к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности на должностях среднего медперсонала. Ректор Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова Сергей Багненко, однако, заявлял, что привлекать студентов-волонтеров к борьбе с коронавирусной инфекцией непосредственно в очагах заболевания нельзя. По словам Багненко, они могут помогать врачам в работе с обычными больными.



По последним данным, в России зафиксировано 2337 случаев заражения, 121 человек выздоровел. От коронавирусной пневмонии умерли 17 человек. Больше всего заболевших выявили в Москве — 1613. Под медицинским наблюдением находятся более 200 тыс. человек.