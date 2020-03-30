СМИ узнали о плане полиции Москвы по борьбе с нарушителями самоизоляции

В случае отказа нарушитель может быть привлечен к ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП, штраф до 1 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток).

Тех, кто отказывается предъявить документы, оказывает сопротивление или пытается скрыться, полицейским предписано доставлять в участок для выяснения личности и привлечения к административной ответственности в соответствии с законодательством.

«В настоящий момент проводим работу профилактического характера. Если на улице встречаем прохожего, объясняем ему необходимость соблюдать режим самоизоляции, раздаем соответствующие памятки», — сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Собеседник РБК опроверг наличие карательных мер, в том числе штрафа за административное правонарушение, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП.

РБК направил запросы в пресс-службу ГУ МВД по Москве и МВД России.

В столице, например, горожанам запрещено выходить из дома иначе как для покупки продуктов, выноса мусора и некоторых других, прямо прописанных в указе мэра нужд.

«В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — предупредил 29 марта Собянин.

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя. Власти некоторых регионов поручение главы правительства уже выполнили.