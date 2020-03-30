СМИ узнали о плане полиции Москвы по борьбе с нарушителями самоизоляции
Для сотрудников полиции в Москве подготовили специальную памятку, где указывается, какие именно объекты они должны будут патрулировать в рамках контроля соблюдения москвичами требований указа Сергея Собянина о самоизоляции в квартирах, а также прописан порядок действий при выявлении нарушителей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания образец документа.
Согласно памятке приоритетными объектами для полицейских патрулей станут:
- детские площадки;
- дворы;
- спортивные площадки, открытые теннисные корты, площадки для воркаута;
- зоны для приготовления шашлыков и барбекю в парках;
- скверы, сады, бульвары, лесопарки;
- площадки для выгула собак;
- открытые сценические площадки;
- гаражные кооперативы;
- кладбища и т.д.
В памятке разъясняется, что при обнаружении на улице людей (два человека и более) полицейские должны предупредить их о введенном указом Собянина запрете покидать квартиру или иное место жительства иначе как для выхода на работу, похода за покупками в ближайший магазин и т.д. Установив, что причина появления людей на улице не входит в число разрешенных, полицейские должны предупредить нарушителей о возможности привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 19.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП, штраф до 1 тыс. руб.) и потребовать незамедлительно вернуться домой.