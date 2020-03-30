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СМИ узнали о плане полиции Москвы по борьбе с нарушителями самоизоляции

Нарушителям введенного в Москве режима изоляции грозят штрафы и административный арест, сообщил «Коммерсантъ»
Фото: Андрей Любимов / РБК

Для сотрудников полиции в Москве подготовили специальную памятку, где указывается, какие именно объекты они должны будут патрулировать в рамках контроля соблюдения москвичами требований указа Сергея Собянина о самоизоляции в квартирах, а также прописан порядок действий при выявлении нарушителей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания образец документа.

Согласно памятке приоритетными объектами для полицейских патрулей станут:

  • детские площадки;
  • дворы;
  • спортивные площадки, открытые теннисные корты, площадки для воркаута;
  • зоны для приготовления шашлыков и барбекю в парках;
  • скверы, сады, бульвары, лесопарки;
  • площадки для выгула собак;
  • открытые сценические площадки;
  • гаражные кооперативы;
  • кладбища и т.д.

В памятке разъясняется, что при обнаружении на улице людей (два человека и более) полицейские должны предупредить их о введенном указом Собянина запрете покидать квартиру или иное место жительства иначе как для выхода на работу, похода за покупками в ближайший магазин и т.д. Установив, что причина появления людей на улице не входит в число разрешенных, полицейские должны предупредить нарушителей о возможности привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 19.4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП, штраф до 1 тыс. руб.) и потребовать незамедлительно вернуться домой.

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В случае отказа нарушитель может быть привлечен к ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП, штраф до 1 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток).

Тех, кто отказывается предъявить документы, оказывает сопротивление или пытается скрыться, полицейским предписано доставлять в участок для выяснения личности и привлечения к административной ответственности в соответствии с законодательством.

«В настоящий момент проводим работу профилактического характера. Если на улице встречаем прохожего, объясняем ему необходимость соблюдать режим самоизоляции, раздаем соответствующие памятки», — сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Собеседник РБК опроверг наличие карательных мер, в том числе штрафа за административное правонарушение, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП.

РБК направил запросы в пресс-службу ГУ МВД по Москве и МВД России.

В столице, например, горожанам запрещено выходить из дома иначе как для покупки продуктов, выноса мусора и некоторых других, прямо прописанных в указе мэра нужд.

«В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — предупредил 29 марта Собянин.

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Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя. Власти некоторых регионов поручение главы правительства уже выполнили.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Авторы: Евгений Калюков, Майя Бобенко
Теги: Москва, полиция, коронавирус
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