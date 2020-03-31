Сотрудников ФСБ отправят во внеплановый отпуск из-за коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Региональные власти начали вводить пропуска для передвижения по городам Общество, 17:47 В Краснодарском крае соблюдение карантина будут контролировать казаки Общество, 17:39 Нефть, это фиаско. Дневник трейдера #16 Крипто, 17:34 Airbnb выплатит $250 млн пострадавшим от COVID-19 хозяевам жилья Стиль, 17:32 СМИ сообщили о возможной изоляции медперсонала в Коммунарке Общество, 17:31 Coinbase назвала главную причину падения цены биткоина до $3800 Крипто, 17:30 Жена армянского гроссмейстера Ароняна умерла после ДТП Спорт, 17:29 Власти Севастополя установили блокпосты на въезде в город Общество, 17:27 10 дивидендных акций на рынке США от Goldman Sachs Quote, 17:26 Производители электротехники заявили о риске для строительства больниц Технологии и медиа, 17:22 9 принципов обратной связи после собеседования Pro, 17:17 Федермессер ушла на карантин после интервью с Проценко Общество, 17:16 В Псковской области умер второй заразившийся коронавирусом Общество, 17:11 Глава РСПП попросил правительство упростить импорт тестов на коронавирус Бизнес, 17:06
Пандемия коронавируса ,  
0 

Сотрудников ФСБ отправят во внеплановый отпуск из-за коронавируса

Руководство ФСБ рекомендовало сотрудникам в ближайшее время уйти в ежегодные оплачиваемые отпуска из-за пандемии коронавируса. На работе останутся около 30% сотрудников спецслужбы
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

В начале этой недели на совещании, которое прошло в ФСБ, сообщили о необходимости руководству служб и начальникам отделов провести беседы с сотрудниками и рекомендовать им уйти в ежегодные оплачиваемые отпуска, рассказал источник, близкий к ФСБ.

«Рекомендации носят добровольный характер, в отпуск должны уйти те, кто его не использовал в этом году», — рассказал источник. При этом он отметил, что на работе в отделах должны оставаться около 30% сотрудников.

Сотрудники центрального аппарата ФСБ действительно получили рекомендацию по возможности в ближайшее время отгулять накопившиеся ежегодные отпуска, подтвердил РБК источник в правоохранительных органах. Он добавил, что подобные распоряжения сотрудники получали несколько раз за последние годы: например, в 2017–2018 годах за несколько месяцев до выборов президента и чемпионата мира по футболу.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России.

Раннее РБК сообщал, что в ФСБ, Генпрокуратуре, ФСО, СКР, МВД и МЧС уведомили сотрудников о необходимости воздержаться от выездов из России. Директивы руководства также носили рекомендательный характер, но в силовых структурах восприняли их как запрет.

Полиция Москвы в марте была переведена на усиленный вариант несения службы, личный состав находится на рабочих местах, сейчас сотрудники (включая штабы, службы тыла, некоторые оперативные подразделения, за исключением уголовного розыска, и даже правовое управление главка) привлечены к обеспечению карантина, сообщили два источника РБК, близких к ГУ МВД Москвы. Глава столичного главка полиции Олег Баранов давал поручение разработать до конца марта план охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки. Речь идет о мерах на случай ограничения въезда и выезда автотранспорта из Москвы, введения комендантского часа и запрета выхода на улицу без спецразрешения. Баранов поручил проработать создание резерва с привлечением Нацгвардии и Московской городской народной дружины.

Общее число заболевших в России на 31 марта составляет 2337 человек. Всего выздоровел 121 человек, 17 человек умерли.

Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам 25 марта, объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Вечером 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил в городе режим всеобщей самоизоляции, аналогичные меры приняты более чем в половине регионов России. В связи с эпидемиологической ситуацией также отложено на неопределенную дату голосование о поправках к Конституции, ранее назначенное на 22 апреля.

Авторы: Маргарита Алехина, Дмитрий Серков
Теги: ФСБ, коронавирус, пандемия
Материалы по теме
Данные распространявших фейк о коронавирусе аккаунтов передали силовикам
Общество
Силовикам рекомендовали не выезжать за границу из-за коронавируса
Общество
Кабмин попросил Госдуму разрешить ему вводить режим ЧС во всей России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter