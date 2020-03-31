Сотрудников ФСБ отправят во внеплановый отпуск из-за коронавируса
В начале этой недели на совещании, которое прошло в ФСБ, сообщили о необходимости руководству служб и начальникам отделов провести беседы с сотрудниками и рекомендовать им уйти в ежегодные оплачиваемые отпуска, рассказал источник, близкий к ФСБ.
«Рекомендации носят добровольный характер, в отпуск должны уйти те, кто его не использовал в этом году», — рассказал источник. При этом он отметил, что на работе в отделах должны оставаться около 30% сотрудников.
Сотрудники центрального аппарата ФСБ действительно получили рекомендацию по возможности в ближайшее время отгулять накопившиеся ежегодные отпуска, подтвердил РБК источник в правоохранительных органах. Он добавил, что подобные распоряжения сотрудники получали несколько раз за последние годы: например, в 2017–2018 годах за несколько месяцев до выборов президента и чемпионата мира по футболу.
Роспотребнадзор, mos.ru
РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России.