Силовикам рекомендовали не выезжать за границу из-за коронавируса

В ФСБ, Генпрокуратуре, ФСО, СКР, МВД и МЧС получили распоряжения о «необходимости воздержаться» от выездов из России из-за коронавируса. Директивы носят рекомендательный характер, но в ведомствах их рассматривают как запрет

Фото: Дмитриенко Мария / ТАСС

Распоряжения об отмене заграничных поездок — как личных, так и служебных, — были доведены до сотрудников ФСБ, Генпрокуратуры, ФСО, СКР, МВД и МЧС на прошлой и на этой неделе, рассказали РБК несколько источников в ведомствах.

Так, в среду, 11 марта, заместитель генпрокурора Геннадий Лопатин подписал распоряжение с рекомендациями по профилактике коронавируса. Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, близкий к прокуратуре. В документе говорится, что «в целях недопущения распространения случаев массовых заболеваний, вызванных новым коронавирусом, приводящим к тяжелым последствиям, необходимо» следовать рекомендациям Роспотребнадзора и Минздрава России по соблюдению мер предосторожности.

В письме работникам надзорного ведомства даются рекомендации: ежедневно измерять температуру, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи, избегать посещения зоопарков и рынков, где продаются животные и морепродукты. Также работникам прокуратуры необходимо воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Письмо было разослано начальникам главных управлений и отделов Генеральной прокуратуры, а также приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам и ректору университета надзорного ведомства.