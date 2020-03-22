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Пандемия коронавируса ,  
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Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Глава ГУ МВД по Москве поручил подготовить план на случай ограничения въезда в столицу и введения комендантского часа. В правительстве говорят, что необходимости в усилении карантина на данный момент нет

Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки. Об этом говорится в распоряжении генерал-лейтенанта полиции, которое было разослано в четверг, 19 марта, руководству подразделений полиции Москвы. Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердили источник в ГУ МВД по Москве, источник в центральном аппарате МВД и собеседник в крупной столичной компании, ознакомленный с содержанием документа.

В пресс-службе столичного управления МВД по Москве заявили РБК, что в целях надлежащего расчета сил и технических средств ГУВД обязано проработать все организационные мероприятия в соответствии с законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

«В настоящее время в социальных сетях и мессенджерах зафиксированы случаи распространения недостоверных сообщений о деятельности сотрудников московской полиции. В частности, речь в них идет о якобы имеющих место фактах ограничения въезда легкового автотранспорта в Москву, а также просьбах сотрудников ГИБДД, несущих службу на трассах, к водителям прекратить движение в сторону столицы. ГУ МВД России по Москве официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано», — заявили в ведомстве.

В правительственном штабе по борьбе с коронавирусом 22 марта уверили, что жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет. «Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», — подчеркнули в штабе.

Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД

Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. В частности, им поручено предусмотреть мероприятия на случай ограничения въезда и выезда автотранспорта из Москвы, а также на случай введения комендантского часа — запрета выхода на улицу без спецразрешения. Баранов поручил проработать создание резерва с привлечением Нацгвардии и Московской городской народной дружины, говорится в документе.

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Также предполагается, что для проведения комендантского часа могут быть привлечены сотрудники Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, которые будут работать на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта на территории Москвы.

Олег Баранов поручил руководителям подразделений организовать схемы оповещения и провести подготовку руководителей функциональных групп к управлению силами в особых условиях. В распоряжении говорится об обеспечении личного состава ГУ МВД по Москве противоэпидемическими средствами индивидуальной защиты.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергали информацию о закрытии Москвы на карантин. Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова назвала эти сообщения ложью. Московское метро не закроется из-за ситуации с эпидемией коронавируса, пообещал 22 марта мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». «При любой ситуации метро будет работать, это чушь и глупости», — сказал Собянин, комментируя сообщения о возможном закрытии подземки.

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Об отработке столичными властями плана по введению жесткого карантина в столице ранее сообщали «Открытые медиа» и «Ведомости».

В России число заразившихся за сутки выросло на 53 человека. Общее количество инфицированных достигло 306. Выздоровели в общей сложности 16 человек. В Москве по последним данным 137 заразившихся, в Подмосковье — 35.

Авторы: Дмитрий Серков, Ирина Парфентьева
При участии: Инна Сидоркова, Евгения Кузнецова, Кирилл Сироткин
Теги: пандемия, полиция, коронавирус, Москва, Олег Баранов, комендантский час
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