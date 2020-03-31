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Пандемия коронавируса ,  
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Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС

Фото: Павел Головкин / AP

Госдума приняла законопроект, расширяющий полномочия правительства России и разрешающий ему вводить режим ЧС, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Правительство (координационный орган Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) наделяется правом вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на ее части», — говорится в сообщении.

Правительство также сможет устанавливать во время действия спецрежимов обязательные для исполнения гражданами правила поведения.

Закон был инициирован правительством в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа на территории страны. Наделение правительства дополнительными полномочиями повысит эффективность борьбы с заболеванием, рассчитывают власти.

Мэрия Москвы ввела с полуночи 30 марта режим полной самоизоляции для всех жителей. Аналогичные правила ввели в Подмосковье по распоряжению губернатора Подмосковья Алексея Воробьева.

Опустевшая Москва в режиме полной самоизоляции. Видео
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Теперь выходить из дома в столичном регионе разрешено только по особым случаям, например, для покупки продуктов или похода в аптеку, выгула собаки в радиусе 100 метров от жилья или поездки на работу в случае крайней необходимости. На улице необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга.

Режим самоизоляции к вечеру 31 марта ввели власти 26 российских регионов, днем 31 марта свободное передвижение граждан ограничили еще пять регионов.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Госдума, закон, режим ЧС
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