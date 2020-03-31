Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС
Госдума приняла законопроект, расширяющий полномочия правительства России и разрешающий ему вводить режим ЧС, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Правительство (координационный орган Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) наделяется правом вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на ее части», — говорится в сообщении.
Правительство также сможет устанавливать во время действия спецрежимов обязательные для исполнения гражданами правила поведения.
Закон был инициирован правительством в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа на территории страны. Наделение правительства дополнительными полномочиями повысит эффективность борьбы с заболеванием, рассчитывают власти.