Макгрегор высмеял Нурмагомедова в Twitter и назвал его «маленькой крысой»

Боец ММА Конор Макгрегор написал, что братьям Нурмагомедова «подбили глаза» после поединка, состоявшегося в октябре прошлого года. Тогда победа осталась за Нурмагомедовым

Фото: John Locher / AP

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор высмеял в своем Twitter обращение российского бойца ММА, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова к своим фанатам. «У тебя забрали твои деньги, а твоим братьям подбили глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор. Также он анонсировал вечеринку в отеле Wynn в Лас-Вегасе в честь завершения своей карьеры в ММА. Нурмагомедов отреагировал на уход бойца фразой: «В джунглях может быть только один король».

Твит Макгрегора стал ответом на пост Нурмагомедова в Instagram, где выложен снимок дагестанца с чемпионским поясом UFC после победы над бойцом Элом Яквинтой. «Великое чувство после пяти раундов чемпионата. Скоро увидимся, мои фанаты, спасибо вам всем за поддержку, что вы оказывали все эти годы», — написал Нурмагомедов.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором прошел 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. За полгода до боя Макгрегора арестовала полиция Нью-Йорка. Причиной стало нападение ирландца на автобус, перевозивший других бойцов, в том числе Нурмагомедова. Макгрегор кинул в автобус тележку и разбил окно, в результате бойца освободили под залог в $50 тыс.

После поражения в бою против Нурмагомедова началась массовая драка между командами двух бойцов. Позднее Макгрегор пообещал продолжение «войны» с дагестанцем. В ответ Нурмагомедов назвал ирландца алкоголиком. «Я не дрался два года, но вы видели этого труса в автобусе. Он даже не вышел из него, когда я подошел к автобусу. Спрятался за одного из своих дружков, я хотел драться, поэтому и вернулся, хочу побить его», — заявлял он.