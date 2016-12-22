Макгрегор пообещал продолжение «войны» после поражения от Нурмагомедова

Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что, несмотря на поражение в бое с дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым, «война продолжается». Об этом он сообщил в Twitter.

«Мы проиграли матч, но выиграли битву. Война продолжается», — заявил Макгрегор.

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Ранее Нурмагомедов победил Макгрегора, защитив тем самым свой титул чемпиона UFC в легком весе. После боя началась массовая драка, в которой участвовали оба бойца и члены их команд.

В частности, Нурмагомедов перелез через ограждение и напал на Дилона Дениса — тренера Макгрегора, а ирландец подрался с бойцом из команды россиянина. Потасовку разняли сотрудники безопасности арены, из-за драки россиянину не вручили чемпионский пояс сразу после боя и заморозили выплату гонорара.

После поражения Макгрегор заявил, что хотел бы провести бой-реванш.

В UFC не исключили, что комиссия Невады может лишить Нурмагомедова титула из-за инцидента после боя.