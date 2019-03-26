Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA

В 2016 году ирландец уже объявлял об уходе из спорта после того, как потерпел первое поражение в UFC в карьере. Впрочем, через несколько дней Макгрегор опроверг собственное заявление. Макгрегор провел за карьеру 25 боев в смешанных единоборствах, выиграв 21 из них (18 — досрочно). Впервые он стал чемпионом UFC в 2015 году, а в 2016 году первым в истории промоушена объединил у себя чемпионские титулы одновременно в двух весовых категориях.