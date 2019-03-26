Нурмагомедов отреагировал на уход Макгрегора из MMA

Боец MMA Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Twitter отреагировал на решение ирландского бойца Конора Макгрегора завершить карьеру.
«В джунглях может быть только один король», — написал Нурмагомедов на английском языке.
О своем уходе Макгрегор объявил в ночь на 26 марта. Причину такого решения он не назвал. Свой последний бой Макгрегор провел в октябре — он проиграл Нурмагомедову поединок за чемпионский пояс организации UFC, однако россиянин не получил титул из-за массовой драки между командами бойцов после поединка. После поражения Макгрегор говорил о желании устроить реванш.