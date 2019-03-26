Конор Макгрегор объявил об уходе из MMA

Ирландский боец смешанных единоборств не назвал причины своего решения и не сообщил, чем намерен заниматься дальше

Конор Макгрегор (Фото: John Locher / AP)

Бывший чемпион UFC в легком и полусреднем весе Конор Макгрегор сообщил в Twitter, что решил уйти из смешанных единоборств, и пожелал успеха своим коллегам.

«Сегодня я принял решение уйти из спорта, известного как Mixed Martial Art (MMA)», — написал 30-летний спортсмен.

По словам Макгрегора, теперь он присоединится к бойцам, которые уже «вышли на пенсию».

Последний свой поединок ирландец провел в октябре прошлого года против российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Бой, который прошел на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, завершился победой россиянина удушающим приемом. Сразу по окончании поединка внутри октагона и рядом с ним произошла массовая драка между командами Нурмагомедова и Макгрегора.