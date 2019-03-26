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Конор Макгрегор объявил об уходе из MMA
Ирландский боец смешанных единоборств не назвал причины своего решения и не сообщил, чем намерен заниматься дальше
Конор Макгрегор (Фото: John Locher / AP)

Бывший чемпион UFC в легком и полусреднем весе Конор Макгрегор сообщил в Twitter, что решил уйти из смешанных единоборств, и пожелал успеха своим коллегам.

«Сегодня я принял решение уйти из спорта, известного как Mixed Martial Art (MMA)», — написал 30-летний спортсмен.

По словам Макгрегора, теперь он присоединится к бойцам, которые уже «вышли на пенсию».

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Конора Макгрегора задержали в Майами-Бич

Последний свой поединок ирландец провел в октябре прошлого года против российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Бой, который прошел на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, завершился победой россиянина удушающим приемом. Сразу по окончании поединка внутри октагона и рядом с ним произошла массовая драка между командами Нурмагомедова и Макгрегора.

Руководство UFC приняло решение не вручать российскому бойцу чемпионский пояс. Как сообщил глава промоушена Дэйн Уайт, Нурмагомедов нарушил правила, покинув октагон до официального объявления результата поединка. В тот же день Макгрегор заявил, что хотел бы провести бой-реванш с россиянином, написав об этом в Twitter.

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Нурмагомедов выплатил штраф за потасовку с Макгрегором после боя

Две недели назад Макгрегора задержали в Майами-Бич по обвинению в ограблении. По версии полиции, спортсмен вышел из ночного клуба, после чего к нему подошел поклонник с просьбой сфотографироваться. Макгрегор выхватил у него телефон, разбил и ушел, забрав гаджет с собой.​ 22-летний потерпевший обратился в полицию, оценив стоимость разбитого мобильного устройства в $1 тыс. Позднее Макгрегора отпустили из отделения полиции под залог в $12,5 тыс.

Конор Макгрегор провел за карьеру 25 боев в смешанных единоборствах, выиграв 21 из них (18 — досрочно). Впервые он стал чемпионом UFC в 2015 году, а в 2016 году первым в истории промоушена объединил у себя чемпионские титулы одновременно в двух весовых категориях, легкой и полусредней.

Автор: Михаил Юшков
Теги: MMA
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