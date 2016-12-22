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Массовая драка после боя Макгрегора — Нурмагомедова. Главное
Общество, 13:58
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Массовая драка после боя Макгрегора — Нурмагомедова. Главное
Поведение российского бойца может привести к лишению его чемпионского титула. Сам Хабиб Нурмагомедов утверждает, что на драку его спровоцировало поведение соперника и оскорбления в адрес родных россиянина и религии
Фото: John Locher / AP

Как началась драка?

  • В Лас-Вегасе прошел бой за титул чемпиона UFC в легком весе, окончившийся победой россиянина Хабиба Нурмагомедова. Сразу после окончания поединка Нурмагомедов покинул октагон (ринг) и ввязался в потасовку с тренером своего соперника Конора Макгрегора Дилоном Денисом.
  • В драку вмешался и сам проигравший боец. Макгрегор атаковал бойца из команды Нурмагомедова Зубайра Тухугова.
  • Дерущихся разняли дежурившие на матче полицейские, а также сотрудники безопасности.
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​Почему началась драка?

  • Еще до поединка бойцы не скрывали весьма напряженных отношений. Конфликт бойцов развивался еще с 2016 года, когда из-за разногласий в ходе турнира Нурмагомедов назвал Макгрегора «цыпленком».
  • В апреле 2018 года Макгрегор с друзьями напал на стоявший на парковке в Бруклине автобус, в котором находились несколько бойцов UFC, в том числе и Нурмагомедов. Причиной стала ссора Нурмагомедова еще с одним россиянином, Артемом Лобовым, другом и спарринг-партнером Макгрегора. В результате нападения несколько спортсменов получили серьезные травмы из-за разбитого стекла. После инцидента ирландца объявила в розыск полиция. В ходе расследования тот признал свою вину и отделался пятью днями общественных работ и обязательным посещением курсов самоконтроля.
  • Непосредственно перед поединком 7 октября, во время процедуры взвешивания Макгрегор попытался атаковать Нурмагомедова, нанеся в его сторону удар ногой: в конфликт пришлось вмешаться охране.

Последствия драки

  • После матча полиция Лас-Вегаса задержала троих человек из команды Нурмагомедова, в том числе его менеджера Ризвана Магомедова. Позже их отпустили, так как, по словам президента UFC Дэйны Уайта, Макгрегор отказался выдвигать обвинения против членов команды Нурмагомедова.
  • Из-за стычки президент UFC Дэйна Уайт отказался вручить Нурмагомедову чемпионский пояс сразу после боя. Хотя рефери признали победу россиянина, арену ему пришлось покинуть без символа чемпионства.
  • На пресс-конференции после поединка Уайт не исключил вероятность того, что Нурмагомедов может быть лишен чемпионского титула из-за своего поведения. «Я не могу гарантировать на сто процентов, что у Хабиба не отберут чемпионский пояс после случившегося. Мы подчиняемся комиссии Невады, и я уверен, что она примет очень жесткое решение», — заявил президент UFC
  • Нурмагомедов извинился за свое поведение, однако подчеркнул, что ответственность за инцидент лежит на Макгрегоре из-за его поведения перед матчем и грубых высказываний. «Я хотел бы извиниться перед Лас-Вегасом и Атлетической комиссией штата Невада. Это был не лучший мой поступок. Почему все говорят об этом, а не о том, что творил и говорил Конор до боя? Он говорил о моей религии, стране, отце, он напал на автобус, что насчет этого?» — обратился к аудитории российский боец.
  • Атлетическая комиссия Невады ведет расследование обстоятельств произошедшего. Несмотря на то​ что чемпионский пояс все же был передан Нурмагомедову, его гонорар за бой ($2 млн) временно заморожен. Он должен был стать самым большим вознаграждением для российского бойца UFC в истории.
Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: UFC , драка , бои
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