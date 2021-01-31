Гейтс оценил слухи о его причастности к пандемии коронавируса

По словам предпринимателя, распространение недостоверных данных мешает прививочной кампании и может продлить пандемию. Фонд Гейтса и ранее сталкивался с недоверием людей к вакцинам

Билл Гейтс (Фото: Qin Lang / Xinhua / Global Look)

Основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс в интервью Sueddeutsche Zeitung прокомментировал теории заговора о его причастности к пандемии коронавируса.

Как отметил предприниматель, люди ищут «простых решений» и задаются вопросом, не стоит ли кто-то за распространением вируса. «Недостоверная информация мешает вакцинации, из-за этого эпидемия продлится дольше», — заявил он.

По словам экс-главы Microsoft, фонд Билла и Мелинды Гейтс давно сталкивается с недоверием людей к вакцинам. К примеру, во время борьбы с полиомиелитом в таких странах, как Пакистан и Нигерия, были распространены слухи о небезопасности препарата — якобы он может привести к бесплодию. «Нам пришлось обратиться к влиятельным людям, к религиозным лидерам, и попросить их объяснить преимущества вакцинации», — рассказал он.

Предприниматель считает, что коронавирус стал частью повседневной жизни — «так же, как землетрясения, торнадо или климатические изменения». В задачи правительства входит защита граждан от этих событий, заявил Гейтс. По его словам, если бы человечество было лучше готово к пандемии, все было бы иначе, в частности, уровень смертности был бы намного ниже. «Мы должны извлечь уроки», — подчеркнул он.