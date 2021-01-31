Гейтс оценил слухи о его причастности к пандемии коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,25 (+0,07) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 92,3 (+0,17) Инвестиции, 29 янв, 13:33
«Барселона» взяла реванш за поражение в Суперкубке Испании Спорт, 01:14 Предпринимателей будут штрафовать за чеки без перечня покупок Бизнес, 01:00 Синоптик спрогнозировал аномальную погоду в нескольких регионах в феврале Общество, 00:56 Президент Чехии поддержал применение российской вакцины от COVID в стране Общество, 00:41 Социальные сети обязали удалять мат Технологии и медиа, 00:30 Адвокат сообщил о деле после перекрытия дорог на акции 31 января Общество, 00:23 С 1 февраля вступили в силу два изменения для автомобилистов Авто, 00:01 Что изменится в законах в феврале Общество, 00:00 ВШЭ назвала регион с наименьшей долей молодежи с высшим образованием Общество, 00:00 Эксперты оценили уровень мобильности абитуриентов Общество, 00:00 Шесть бытовых удобств, изменивших жизнь человека XXI века РБК Стиль и LG ThinQ, 31 янв, 23:59 Гейтс оценил слухи о его причастности к пандемии коронавируса Общество, 31 янв, 23:58 Президент Чехии назвал балаганом ситуацию с Навальным Политика, 31 янв, 23:34 Обыгравший Карлсена россиянин стал третьим на супертурнире в Вейк-ан-Зее Спорт, 31 янв, 23:21
Пандемия коронавируса ,  
0 

Гейтс оценил слухи о его причастности к пандемии коронавируса

По словам предпринимателя, распространение недостоверных данных мешает прививочной кампании и может продлить пандемию. Фонд Гейтса и ранее сталкивался с недоверием людей к вакцинам
Microsoft MSFT $231,79 -2,27% Купить
Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: Qin Lang / Xinhua / Global Look)

Основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс в интервью Sueddeutsche Zeitung прокомментировал теории заговора о его причастности к пандемии коронавируса.

Как отметил предприниматель, люди ищут «простых решений» и задаются вопросом, не стоит ли кто-то за распространением вируса. «Недостоверная информация мешает вакцинации, из-за этого эпидемия продлится дольше», — заявил он.

По словам экс-главы Microsoft, фонд Билла и Мелинды Гейтс давно сталкивается с недоверием людей к вакцинам. К примеру, во время борьбы с полиомиелитом в таких странах, как Пакистан и Нигерия, были распространены слухи о небезопасности препарата — якобы он может привести к бесплодию. «Нам пришлось обратиться к влиятельным людям, к религиозным лидерам, и попросить их объяснить преимущества вакцинации», — рассказал он.

Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса
Общество
Билл Гейтс

Предприниматель считает, что коронавирус стал частью повседневной жизни — «так же, как землетрясения, торнадо или климатические изменения». В задачи правительства входит защита граждан от этих событий, заявил Гейтс. По его словам, если бы человечество было лучше готово к пандемии, все было бы иначе, в частности, уровень смертности был бы намного ниже. «Мы должны извлечь уроки», — подчеркнул он.

Сейчас мир не готов к следующей пандемии, которая может быть «в десять раз хуже», заявил Гейтс. «Надеюсь, через два года все будет по-другому. Вакцины, тесты, лекарства, эпидемиология, мониторинг — многое еще можно сделать», — отметил он.

Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании людей под видом вакцинации
Общество
Билл Гейтс

Читайте на РБК Pro
Абсолютно безналично: как мы будем платить в 2021 году — прогноз Visa Создатель ненавистного теста CAPTCHA: слушать пользователя — худший совет Как кредиторы отбирают у детей предпринимателей наследство Три мифа об импорте в Россию

Теории заговора о том, что Гейтс каким-то образом стоит за созданием вируса и хочет получать от этого выгоду, начали появляться в январе прошлого года. Популярность приобрели слухи о том, что предприниматель хочет вживлять людям микрочипы под видом вакцинации. Сам экс-глава Microsoft подчеркивал, что не имеет с этим ничего общего и говорил, что его беспокоит «существование всех этих сумасшедших идей». По его мнению, для появления коллективного иммунитета необходимо вакцинировать около 80% населения, считает миллиардер. «Но если они будут думать, что это афера или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей», — говорил Гейтс в июне.

22 января предприниматель рассказал, что привился от коронавируса.Он не уточнил, каким препаратом вакцинировался.

Автор
Наталия Анисимова
Билл Гейтс вакцинация коронавирус пандемия
Материалы по теме
Гейтс предсказал следующую пандемию «в десятки раз хуже» COVID-19
Общество
СМИ назвали Билла Гейтса крупнейшим частным землевладельцем в США
Бизнес
Гейтс спрогнозировал доступность шести вакцин от COVID-19 весной
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter