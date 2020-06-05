Гейтс ответил на слухи о чипировании людей под видом вакцинации

Бизнесмен заверил, что о микрочипах речи не идет. Гейтс признался, что его беспокоит «существование всех этих сумасшедших идей». Чтобы выработать групповой иммунитет, нужно привить 80% населения, когда появится вакцина, отметил он

Билл Гейтс (Фото: Nati Harnik / AP)

Основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс заявил, что слышал о теориях заговора о себе, согласно которым он хочет вживлять людям микрочипы под видом вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Business Insider.

По словам миллиардера, он никогда не имел отношения к чему-либо, связанному с микрочипами. «Очень трудно отрицать [такие истории], потому что это так глупо и странно», — заявил он журналистам.

Антинаучные высказывания и сплетни приводят к разжиганию вражды между людьми, отметил Гейтс в интервью радиопрограмме Би-би-си Today. Когда вакцина от коронавируса появится, нужно добиться формирования группового иммунитета, то есть, необходимо вакцинировать около 80% населения, считает миллиардер. «Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей», — заявил он.

Гейтс признался, что его беспокоит «существование всех этих сумасшедших идей». «Так получилось, что в нашем фонде [Фонд Билла и Мелинды Гейтс] есть много специалистов в области фармакологии, и нас считают честным посредником между правительством и компаниями в том, что касается выбора лучшего метода», — добавил он.