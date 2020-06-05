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Гейтс ответил на слухи о чипировании людей под видом вакцинации

Бизнесмен заверил, что о микрочипах речи не идет. Гейтс признался, что его беспокоит «существование всех этих сумасшедших идей». Чтобы выработать групповой иммунитет, нужно привить 80% населения, когда появится вакцина, отметил он
Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: Nati Harnik / AP)

Основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс заявил, что слышал о теориях заговора о себе, согласно которым он хочет вживлять людям микрочипы под видом вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Business Insider.

По словам миллиардера, он никогда не имел отношения к чему-либо, связанному с микрочипами. «Очень трудно отрицать [такие истории], потому что это так глупо и странно», — заявил он журналистам.

Билл Гейтс выделит $100 млн на распространение вакцины от COVID-19
Политика
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Антинаучные высказывания и сплетни приводят к разжиганию вражды между людьми, отметил Гейтс в интервью радиопрограмме Би-би-си Today. Когда вакцина от коронавируса появится, нужно добиться формирования группового иммунитета, то есть, необходимо вакцинировать около 80% населения, считает миллиардер. «Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей», — заявил он.

Гейтс признался, что его беспокоит «существование всех этих сумасшедших идей». «Так получилось, что в нашем фонде [Фонд Билла и Мелинды Гейтс] есть много специалистов в области фармакологии, и нас считают честным посредником между правительством и компаниями в том, что касается выбора лучшего метода», — добавил он.

Теории о том, что Гейтс каким-то образом стоит за созданием вируса и хочет получать от этого выгоду, начали появляться в январе. Те, кто распространял их, ссылались на выступление основателя Microsoft на конференции TED в 2015 году, когда он заявил, что наибольшую угрозу для человечества представляет не ядерная война, а появление вируса, который может угрожать жизни миллионов людей. Появлению слухов способствовало и выделение фондом Гейтса $300 млн на борьбу с COVID-19 и разработку вакцины.

Билл Гейтс назвал срок возвращения к нормальной жизни после пандемии
Общество
Билл Гейтс

Как отмечает The New York Times со ссылкой на данные компании Zignal Labs, с февраля по апрель текущего года теории заговора о коронавирусе и Гейтсе упоминались в СМИ и соцсетях около 1,2 млн раз. В конце мая опрос YouGov и Yahoo News показал, что в них верят 28% американцев.

Гейтс заявил, что его «немного волнуют» результаты опросов, однако это не помешало правительствам и организациям по всему миру финансировать разработку вакцины против COVID-19, отмечает Business Insider. 4 июня благотворительный фонд Гейтса предоставил $100 млн Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы ускорить повсеместную доступность вакцины после ее разработки, особенно в бедных странах.

Михалков заявил о цензуре из-за фильма о чипировании людей Гейтсом
Общество
Никита Михалков

О том, что основатель Microsoft хочет провести чипирование под видом вакцинации от коронавируса, также говорил режиссер Никита Михалков в выпуске «Бесогона». В программе говорилось, что его целью является «сокращение человечества». Позднее канал «Россия 24» сократил время дневного показа передачи и выпустил повторы в 23:00 и в 03:00 «в надежде, что ее посмотрят как можно меньше людей», заявил Михалков, назвав произошедшее «чистой воды цензурой».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Билл Гейтс, микрочипы, вакцина
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