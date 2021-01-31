СМИ сообщили об обходе кафе и баров в Москве с просьбой отключить Wi-Fi

Перед несогласованными с властями протестными акциями, по сведениям СМИ, полицейские обходят кафе в центре столицы и просят отключить Wi-Fi на время митинга. В центре столицы закроют станции метро и ограничат парковку

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сотрудники полиции проводят обход кафе, расположенных в центре Москвы, и просят их владельцев отключить доступ к Wi-Fi для посетителей днем 31 января, когда в столице должна пройти несанкционированная акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «Интерфакс» и телеканал «Дождь».

По сведениям агентства, полицейские приходят в учреждения общепита в гражданской одежде, предъявляют удостоверения и просят связаться с управляющими, чтобы те в свою очередь «в связи с ограничениями из-за завтрашнего мероприятия» разрешили отключить Wi-Fi.

«Дождю» о приходе сотрудников правоохранительных органов сообщил гендиректор Rock'n'Roll бара на Сретенском бульваре Азамат Каримов. По его словам, полицейские в штатском пришли в его бар и попросили отключить гостевой Wi-Fi 31 января. Они уточнили, что для сотрудников заведения интернет может работать. «После этого они спросили контактные данные менеджера и ушли, отказавшись предоставить копию распоряжения», — рассказал бизнесмен.

В Telegram-канале «ЗаТелеком», который ведет исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев, появилось сообщение следующего содержания: «Получил штук десять сообщений — все из Москвы. Полиция ходит по кафехам и «настоятельно просят» не включать Wi-Fi завтра».