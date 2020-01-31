Все рейсы из Китая будет принимать отдельный терминал Шереметьево

Россия ограничивает авиасообщение с Китаем на фоне распространения коронавируса. Останутся только регулярные рейсы «Аэрофлота» и четырех китайских авиакомпаний. Все рейсы будут выполняться только из термина F Шереметьево

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Все авиакомпании, осуществляющие рейсы между Москвой и Китаем, будут выполнять полеты только из терминала F аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Она уточнила, что с 1 февраля Россия ограничит авиасообщение с Китаем. Останутся только регулярные рейсы «Аэрофлота», которые летают по четырем направлениям: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По соглашению с КНР к нам летают еще в Москву четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе», — сказала вице-премьер. Все эти рейсы будут выполняться только из терминала F аэропорта Шереметьево.

На сайте Шереметьево уточняется, что все рейсы «Аэрофлота», вылетающие в Китай и прилетающие из него, будут переведены в терминал F начиная с 17.00 мск пятницы, 31 января. Международные рейсы «Аэрофлота» по другим направлениям, которые выполнялись из терминала F, будут переведены в терминалы D, E, C, уточнили в аэропорту.

В терминал F также будут переведены рейсы авиакомпании China Southern Airlines, которые до этого выполнялись из терминала D.