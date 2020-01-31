Заказчик сноса спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение

Работы по проведению демонтажа здания предусматривали, что будет проведено обрушение конструкций, заявил директор компании-концессионера. Во время работ погиб один рабочий

Игорь Забиран (Фото: Андрей Грязнов / ТАСС)

Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант, рассказал журналистам директор компании-концессионера ООО «СКА Арена» Игорь Забиран.

«При демонтаже аварийной мембраны кровли произошло обрушение несущих конструкций. Конструкция здания состояла из опорного кольца и 112 вант. При отрезании части вант произошло обрушение железобетонного кольца. В настоящий момент на объекте проводятся мероприятия по выяснению причин обрушения», — рассказал он (цитата по «Фонтанке»).

Отвечая на вопрос журналиста о том, планировалось ли обрушение здания, Забиран ответил, что «демонтаж здания всегда подразумевает обрушение».

Гендиректор подрядчика демонтажа СКК «СК Прайд» Антон Шевченко сообщил «Фонтанке», что его компания к разбору крыши отношения не имеет.

Крыша СКК «Петербургский» обрушилась днем 31 января. На объекте выполнялись работы по демонтажу — на месте старого комплекса планируют построить новую спортивную арену.