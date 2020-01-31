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Заказчик сноса спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение

Работы по проведению демонтажа здания предусматривали, что будет проведено обрушение конструкций, заявил директор компании-концессионера. Во время работ погиб один рабочий
Игорь Забиран (Фото: Андрей Грязнов / ТАСС)

Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант, рассказал журналистам директор компании-концессионера ООО «СКА Арена» Игорь Забиран.

«При демонтаже аварийной мембраны кровли произошло обрушение несущих конструкций. Конструкция здания состояла из опорного кольца и 112 вант. При отрезании части вант произошло обрушение железобетонного кольца. В настоящий момент на объекте проводятся мероприятия по выяснению причин обрушения», — рассказал он (цитата по «Фонтанке»).

Отвечая на вопрос журналиста о том, планировалось ли обрушение здания, Забиран ответил, что «демонтаж здания всегда подразумевает обрушение».

Гендиректор подрядчика демонтажа СКК «СК Прайд» Антон Шевченко сообщил «Фонтанке», что его компания к разбору крыши отношения не имеет.

Крыша СКК «Петербургский» обрушилась днем 31 января. На объекте выполнялись работы по демонтажу — на месте старого комплекса планируют построить новую спортивную арену.

Процесс сноса здания снимали с дрона, на видео попал и момент обрушения. На кадрах видно, как двое рабочих, один из которых находится в подвешенной на стреле люльке, работают на крыше. В какой-то момент она начинает рушиться, рабочий, резавший металлоконструкции, пытается добежать до края люльки, но не успевает. Позднее спасатели сообщили о том, что тело погибшего рабочего было найдено под завалами.

В управлении МЧС по Санкт-Петербургу РБК сообщили, что площадь обрушения составила 28 тыс. кв. м. «Произошло обрушение 80% стен и кровли комплекса», — заявили в главке. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшего обрушения здания и провести всестороннее расследование случившегося и потребовал обратить особое внимание на соблюдение техники безопасности при проведении работ.

СКК «Петербургский» был построен в 1970–1979 годах и открыт в 1980 году. В середине января 2020 года правительство Санкт-Петербурга и ООО «СКА-Арена» заключили концессионное соглашение по проекту реконструкции и эксплуатации нового многофункционального спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной «Петербургский». Условиями конкурсной документации предусмотрено создание многофункционального спортивно-культурного комплекса, вместимость — более 20 тыс. зрителей на главной арене и не менее 300 зрителей на малой арене. Стоимость проекта с учетом создания парка оценивается примерно в 25 млрд руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Санкт-Петербург, обрушение
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