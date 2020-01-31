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Роспотребнадзор рекомендовал избегать рукопожатий из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендует россиянам избегать приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В качестве профилактики заражения Роспотребнадзор советует тщательно соблюдать гигиену с применением дезинфицирующих средств. Также ведомство советует избегать прикосновений к различным поверхностям в общественных местах и употребления пищи из общих упаковок или посуды.

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Роспотребнадзор напоминает, что коронавирус передается воздушно-капельным путем и может распространяться, когда человек касается загрязненной поверхности, например дверной ручки. Поэтому следование рекомендациям по гигиене может снизить риск заболевания инфекцией, пояснили в Роспотребнадзоре.

Короновирус начал распространяться в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. К настоящему моменту число заразившихся достигло почти 10 тыс., погибли 213 человек. Случаи заболевания также зафиксированы и за пределами Китая. Российские власти приняли меры по усиленному контролю границы.

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус
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