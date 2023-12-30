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Итоги 2023-го ,  
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Психологи заметили у россиян смену паники на стресс и финансовую тревогу

Психолог Артеменко: россияне стали чаще жаловаться на стресс и тревогу о деньгах
Сюжет
Итоги 2023-го
В 2023 году российские психологи отметили рост числа обращений из-за перманентного стресса. Они полагают, что это последствие всплесков тревоги, которые наблюдались годом ранее
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

В этом году россияне заметно чаще, чем в 2022 году, обращались к психологам с жалобами на стресс и с запросами на проработку отношения к деньгам. Об этом рассказали в опрошенных РБК онлайн-сервисах психологической помощи.

Как сообщила РБК гештальт-терапевт, руководитель сообщества психологов сервиса «Ясно» Екатерина Артеменко, самым распространенным поводом обратиться к психологу в 2023 году стал стресс.

«Если в январе—феврале стресс отмечал 51% клиентов сервиса, то к концу года этот показатель вырос до 56%. Речь идет не о стрессе, связанном конкретно с работой, а, скорее, о некоем перманентном состоянии, охватывающем все сферы жизни», — отметила Артеменко.

Год назад, продолжает Артеменко, абсолютное большинство запросов к психологу были связаны с тревогой и приступами паники. «С февраля по апрель 2022 года эти симптомы отмечали в анкете порядка 63% клиентов «Ясно». Затем динамика постепенно падала до 57% в июле и августе и резко подскочила (до 62%) после объявления мобилизации в конце сентября. В 2023 году жалобы на приступы страха и тревоги стабильно держались на уровне 42–44% в течение всего года. Можно предположить, что в 2023 году люди жалуются на стресс как на последствие тех всплесков тревоги, которую мы наблюдали ранее», — указала она.

В сервисе Alter увидели значимую по сравнению с 2022 годом динамику по запросу «Я хочу поработать с моим отношением к деньгам». По словам клинического директора сервиса Анастасии Чертковой, доля этого запроса в общем количестве за год выросла на 11%. Черткова отметила, что в личной практике среди своих клиентов также видит всплеск такого рода запросов в последнее время.

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Фото:Stephen Chernin / Getty Images

«Помимо финансовой тревоги, которая встречается довольно часто в условиях нестабильной экономической ситуации, я наблюдаю сильное влияние социальных медиа, где широко транслируется уровень жизни, который большинству людей, к сожалению, недоступен. Человек видит в социальных сетях красивую, успешную, богатую жизнь, которую ему показывают блогеры, зачастую под соусом «каждый может жить так же, я поднялся из низов», и может попасть в ловушку сравнения», — говорит Черткова.

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В этой точке, продолжает специалист, у одних людей могут появиться сильная фрустрация и грусть, отчаяние, а у других — мотивация и желание достигнуть того же. И с первой, и со второй мотивацией человек может обратиться к психологу с запросом «отношения с деньгами», отметила клинический директор платформы Alter.

Онлайн-сервисы также перечислили проблемы, которые традиционно находятся в топе запросов к психологу. Среди них — проблемы в отношениях. По словам Екатерины Артеменко, в этом году количество таких запросов доходило до 47%. Кроме того, клиенты сервиса «Ясно» отмечают в анкетах одиночество, раздражительность, а также прокрастинацию, выгорание и проблемы с поиском себя.

Сервис психотерапии Alter к самым популярным запросам также относит проблемы с самооценкой и уверенностью в себе. Среди клиентов онлайн-сервиса психологической помощи YouTalk преобладающим запросом уже два года подряд остаются отношения с партнером.

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Людмила Петрановская

Руководитель благотворительной интернет-службы психологической помощи «Помогая другим — помогаешь себе» Вера Захарова называет разного рода тревожные и депрессивные переживания наиболее частой причиной обращений в этом году.

«Наряду с привычными поводами для тревоги и депрессии (от кризисных ситуаций, жизненных утрат и т.п.) добавились, в частности, страх и тревога за родных мужчин из-за возможной мобилизации, переживание женщин (мать, жена, невеста, подруга) за призванных на военную операцию, эмоциональные проблемы с родственниками в Украине», — добавила Захарова.

В Российском Красном Кресте в сентябре рассказывали, россияне все меньше жалуются на психологические проблемы, связанные со страхом, но число людей с симптомами депрессии растет. Самым «депрессивным» месяцем 2023 года в РКК назвали май.

Фонд «Общественное мнение», еженедельно спрашивающий россиян о настроении окружающих, также фиксировал во второй половине мая резкий рост тревожности. 53% респондентов (против 42% в конце апреля) ответили, что среди их родных и знакомых преобладает тревожное настроение.

Весь май 2023 года украинские власти и военные активно обсуждали скорое начало контрнаступления. Алексей Резников, занимавший тогда пост министра обороны, в начале месяца говорил, что Украина находится «на финишной прямой» перед контрнаступлением. Правда, потом Владимир Зеленский сообщил, что Украине нужно еще некоторое время для того, чтобы оснастить армию достаточным количеством техники от партнеров с Запада. Украинское контрнаступление в итоге началось в июне и, как заявляли в Москве, успехов не принесло.

На фоне разговоров о контрнаступлении в мае происходили обстрелы и атаки беспилотников на российские регионы, в том числе на Москву. В ночь на 3 мая два беспилотника попытались нанести удар по Кремлю. Аппараты вывели из строя, никто не пострадал. Владимира Путина в момент атаки в Кремле не было, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Российские власти назвали случившееся «спланированной террористической акцией и покушением на президента» в преддверии мероприятий 9 Мая.

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психологи тревога стресс новости финансы

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