Правительство выделило почти ₽500 млн на создание научной долины МГУ

На эти средства Фонд развития Московского государственного университета должен подготовить документацию проекта. Садовничий оценивал стоимость проекта в ₽110 млрд

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 487 млн руб. на создание инфраструктуры инновационного Научно-технологического центра МГУ им. М.В. Ломоносова «Воробьевы горы». Документ размещен на портале правовой информации.

Средства выделят из резервного фонда правительства. Они должны быть направлены на субсидии Фонду развития Московского государственного университета, чтобы тот разработал проектную документацию, необходимую для развития центра. МГУ должен отчитаться о реализации средств до 1 августа 2021 года. Также Мишустин подписал документ, определяющий правила выделения субсидии и порядок возврата средств в случае недостижения результата.

С идеей создать на базе МГУ инновационный научно-технологический центр «Воробьевы горы» выступил ректор университета Виктор Садовничий в 2015 году. В марте 2019 года тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании центра. В документе говорилось, что центр создается «в целях реализации приоритетов научно-технологического развития России, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок».

В июне 2019 года Садовничий говорил, что начальный этап строительства долины обойдется примерно в 20 млрд руб., а всего на реализацию проекта потребуется 110 млрд руб. В сентябре прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Москвы 30% акций АО «Управляющая компания Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Столичные власти выделили на строительство 10 млрд руб.