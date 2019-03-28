Медведев подписал распоряжение о создании инновационного центра МГУ

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,21 0,37 EUR Бирж. 73,19 0,29 Brent 66,71 -1,20% USD Нал. 65,56 64,74 EUR Нал. 73,69 72,71 USD ЦБ 64,80 0,21 EUR ЦБ 72,89 0,17 EUR/USD 1,1223 -0,0021 BTC/USD Бирж. 4 081,70 -20,90 IMOEX 2 494,45 0,28% RTSI 1 204,71 -0,21% DJIA 25 625,59 -0,13% Nasdaq 7 643,38 -0,63%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BRENT $73 (+9,41%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19
Ford $12 (+39,53%) прогноз Deutsche Bank к 25.02.20 Купить
Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,2%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
BRENT $73 (+9,41%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19
Ford $12 (+39,53%) прогноз Deutsche Bank к 25.02.20 Купить
Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,2%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 64,8 (+0,21) Quote, 15:16
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 72,89 (+0,17) Quote, 15:16
СК заподозрил Ишаева в хищении денег у «Роснефти» Общество, 15:46 Какой будет первая блокчейновая страховая компания Pro, 15:42 Медведев подписал распоряжение о создании инновационного центра МГУ Общество, 15:36 На угрожавшего убийством учительнице осетинского экс-депутата завели дело Общество, 15:29 Представители Парфенова объяснили решение YouTube скрыть выпуск «Намедни» Общество, 15:25 Леонард Блаватник профинансирует съемки фильма «Мастер и Маргарита» Технологии и медиа, 15:24 Почему цена Bitcoin может не вырасти: три причины Крипто, 15:24 Вопреки статистике: как кардиологи лечат болезни сердца РБК и Philips, 15:24 Fitch оценил расходы ЦБ на расчистку банковского сектора Финансы, 15:19 В МИДе усомнились в возможности поездок в Турцию по внутренним паспортам Общество, 15:16 Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на каршеринг Pro, 15:08 Глава «Газпром нефти» раскритиковал план по лицензированию экспорта Бизнес, 15:08 В Кремле объяснили пребывание российских военных в Венесуэле Политика, 15:05 En+ объяснила отказ от дивидендов «беспрецедентными вызовами» Бизнес, 15:03
Общество ,  
0 
Медведев подписал распоряжение о создании инновационного центра МГУ

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании инновационного центра МГУ «Воробьевы горы». Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Центр создается в целях реализации приоритетов научно-технологического развития России, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок», — говорится в тексте документа.

Как отмечается в документе, в границы территории центра будет включено три земельных участка в Москве, расположенных на Ломоносовском проспекте. Их общая площадь составляет 175 тыс. кв. м.​ Премьер поручил Росимуществу обеспечить передачу этих земель в собственность Фонда развития Московского университета, учредителем которого является МГУ.

Общество
Долине МГУ отдадут предназначенные под жилье земли

На заседании правительства Медведев заявил, что Россия должна войти в топ-5 стран-лидеров по национально-технологическому развитию, поэтому и было решено создать этот инновационный центр. Он уточнил, что финансирование будет осуществляться за счет федерального и столичного бюджетов, а также частными инвесторами.

«Он должен решить ряд задач. Во-первых, привлечь к участию в работе как можно больше талантливых ученых и предпринимателей, которые могли бы свои проекты воплощать, во-вторых, повысить инвестиционную привлекательность исследований и разработок в самых разных сферах», — цитирует слова главы правительства «РИА Новости».

Теги: Центр инновационного развития, МГУ, Дмитрий Медведев
Материалы по теме
Долине МГУ отдадут предназначенные под жилье земли
Общество
Путин предложил использовать потенциал МГУ для технологического прорыва
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter