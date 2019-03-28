Медведев подписал распоряжение о создании инновационного центра МГУ

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании инновационного центра МГУ «Воробьевы горы». Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Центр создается в целях реализации приоритетов научно-технологического развития России, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок», — говорится в тексте документа.

Как отмечается в документе, в границы территории центра будет включено три земельных участка в Москве, расположенных на Ломоносовском проспекте. Их общая площадь составляет 175 тыс. кв. м.​ Премьер поручил Росимуществу обеспечить передачу этих земель в собственность Фонда развития Московского университета, учредителем которого является МГУ.

На заседании правительства Медведев заявил, что Россия должна войти в топ-5 стран-лидеров по национально-технологическому развитию, поэтому и было решено создать этот инновационный центр. Он уточнил, что финансирование будет осуществляться за счет федерального и столичного бюджетов, а также частными инвесторами.