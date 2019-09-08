Путин передал акции долины МГУ в собственность Москвы

Почти треть акций компании, управляющей научной долиной МГУ, перевели из федеральной собственности в московскую. Столичные власти стали одним из участников проекта и выделили 10 млрд руб. на строительство

Фото: Наталья Гарнелис/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Москвы 30% акций АО «Управляющая компания Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство должно обеспечить передачу акций из федеральной собственности в течении трех месяцев, в указе сказано, что долю передают «в целях обеспечения функционирования» инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ).

Документ вступает в силу со дня его подписания.

С идеей создать научно-технологическую долину МГУ ректор университета Виктор Садовничий выступил в 2015 году, впоследствии инициативу поддержал президент. Долину планируют разместить на территории между Ломоносовским проспектом, проспектом Вернадского, жилыми кварталами на Мичуринском проспекте и улицей Удальцова.