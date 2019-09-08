Путин передал акции долины МГУ в собственность Москвы

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Москвы 30% акций АО «Управляющая компания Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Правительство должно обеспечить передачу акций из федеральной собственности в течении трех месяцев, в указе сказано, что долю передают «в целях обеспечения функционирования» инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ).
Документ вступает в силу со дня его подписания.
С идеей создать научно-технологическую долину МГУ ректор университета Виктор Садовничий выступил в 2015 году, впоследствии инициативу поддержал президент. Долину планируют разместить на территории между Ломоносовским проспектом, проспектом Вернадского, жилыми кварталами на Мичуринском проспекте и улицей Удальцова.