Набережную затопило, свет отключился: последствия шторма на юге России
В Крыму из-за шторма без света остались почти полмиллиона человек. В Сочи из-за урагана затопило прибрежную территорию. Кадры стихии и ее последствий на юге России — в фоторепортаже РБК.
Набережная в Сочи.
По данным МЧС, высота волн может достигать 4-4,5 м, есть опасность формирования смерчей над морем
Сириус после шторма.
Штормовое предупреждение объявлено до конца 27 ноября
Морской порт Адлера.
Вечером 26 ноября аэропорт Сочи не смог принять несколько рейсов
Откачка воды с набережной в Сочи.
Из-за шторма в Краснодарском крае задержали 50 поездов
Сириус, Краснодарский край
Побережье в Новороссийске.
МЧС России сообщило, что в Краснодарском крае из двух населенных пунктов пришлось эвакуировать 42 человека, в том числе 12 детей
Новороссийск.
В регионе повалено более 250 деревьев, повреждены кровли пяти зданий
Новороссийск
Севастополь.
Власти установили 27 ноября выходной для городских учреждений и рекомендовали компаниям и федеральным организациям сделать то же самое
Упавший рекламный щит на трассе Симферополь — Севастополь в Крыму.
Скорость ветра в Крыму достигала 40 м/с
Село Прибрежное в Сакском районе Крыма.
Из-за непогоды 27 ноября в Крыму объявили выходным днем
Евпатория.
В городе эвакуировали более 200 человек, там развернули пять пунктов временного размещения
Евпатория.
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что масштабы ущерба на полуострове «очень большие» и что «такого шторма в Крыму не было никогда»
Село Прибрежное.
По данным МЧС России, в Крыму пострадали четыре человека, один пропал без вести
Прибрежное.
В Крыму из-за шторма эвакуировали более 300 человек, из них более 40 детей
Из-за подтопления перекрыли трассу Саки — Евпатория
Симферополь
В Севастополе повалено более 180 деревьев. Госпитализированы три человека. В Аквариуме-музее затопило зал, погибло более 500 «морских животных», сообщили власти
По данным МЧС Крыма, на 11:40 временно было ограничено движение на четырех участках дорог: между селами Митяево и Трудовое в Сакском районе, между селом Морское и Судаком, между Черноморским и Межводным и на участке дороги Саки-Евпатория.