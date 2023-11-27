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Набережную затопило, свет отключился: последствия шторма на юге России

Появились кадры с последствиями шторма в Крыму и Сочи

В Крыму из-за шторма без света остались почти полмиллиона человек. В Сочи из-за урагана затопило прибрежную территорию. Кадры стихии и ее последствий на юге России — в фоторепортаже РБК.
Набережная в Сочи. По данным МЧС, высота волн может достигать 4-4,5 м, есть опасность формирования смерчей над морем
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Набережная в Сочи.

По данным МЧС, высота волн может достигать 4-4,5 м, есть опасность формирования смерчей над морем

Сириус после шторма. Штормовое предупреждение объявлено до конца 27 ноября
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сириус после шторма.

Штормовое предупреждение объявлено до конца 27 ноября

Морской порт Адлера. Вечером 26 ноября аэропорт Сочи не смог&nbsp;принять несколько рейсов
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Морской порт Адлера.

Вечером 26 ноября аэропорт Сочи не смог принять несколько рейсов

Откачка воды с набережной в Сочи. Из-за шторма в Краснодарском крае задержали 50 поездов
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Откачка воды с набережной в Сочи.

Из-за шторма в Краснодарском крае задержали 50 поездов

Сириус, Краснодарский край
Фото: mentor.konshin / VK

Сириус, Краснодарский край

Побережье в Новороссийске. МЧС России сообщило, что в Краснодарском крае из двух населенных пунктов пришлось эвакуировать 42 человека, в том числе 12 детей
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Побережье в Новороссийске.

МЧС России сообщило, что в Краснодарском крае из двух населенных пунктов пришлось эвакуировать 42 человека, в том числе 12 детей

Новороссийск. В регионе повалено более 250 деревьев, повреждены кровли пяти зданий
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Новороссийск.

В регионе повалено более 250 деревьев, повреждены кровли пяти зданий

Новороссийск
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Новороссийск

Севастополь. Власти установили&nbsp;27 ноября выходной для городских учреждений и рекомендовали компаниям и федеральным организациям сделать то&nbsp;же самое
Фото: Геннадий Павленко / VK

Севастополь.

Власти установили 27 ноября выходной для городских учреждений и рекомендовали компаниям и федеральным организациям сделать то же самое

Упавший рекламный щит на трассе Симферополь&nbsp;&mdash; Севастополь в Крыму. Скорость ветра в Крыму достигала 40 м/с
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Упавший рекламный щит на трассе Симферополь — Севастополь в Крыму.

Скорость ветра в Крыму достигала 40 м/с

Село Прибрежное в Сакском районе Крыма. Из-за непогоды 27 ноября в Крыму объявили выходным днем

Село Прибрежное в Сакском районе Крыма.

Из-за непогоды 27 ноября в Крыму объявили выходным днем

Евпатория. В городе эвакуировали более 200 человек, там развернули пять пунктов временного размещения
Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Евпатория.

В городе эвакуировали более 200 человек, там развернули пять пунктов временного размещения

Евпатория. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что масштабы ущерба на полуострове &laquo;очень большие&raquo; и что &laquo;такого шторма в Крыму не было никогда&raquo;
Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Евпатория.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что масштабы ущерба на полуострове «очень большие» и что «такого шторма в Крыму не было никогда»

Владимировка, Крым. К ночи в Крыму без света остались около полумиллиона человек. Власти планируют восстановить электроснабжение на всей территории региона в течение двух суток
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Владимировка, Крым.

К ночи в Крыму без света остались около полумиллиона человек. Власти планируют восстановить электроснабжение на всей территории региона в течение двух суток

Село Прибрежное. По данным МЧС России, в Крыму пострадали четыре человека, один пропал без вести
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Село Прибрежное.

По данным МЧС России, в Крыму пострадали четыре человека, один пропал без вести

Прибрежное. В Крыму из-за шторма эвакуировали&nbsp;более 300 человек, из них более 40 детей
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Прибрежное.

В Крыму из-за шторма эвакуировали более 300 человек, из них более 40 детей

Из-за подтопления перекрыли трассу Саки&nbsp;&mdash; Евпатория
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Из-за подтопления перекрыли трассу Саки — Евпатория

Симферополь
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Симферополь

В Севастополе повалено более 180 деревьев. Госпитализированы три человека. В Аквариуме-музее затопило зал, погибло более 500 &laquo;морских животных&raquo;, сообщили власти
Фото: razvozhaev / Telegram

В Севастополе повалено более 180 деревьев. Госпитализированы три человека. В Аквариуме-музее затопило зал, погибло более 500 «морских животных», сообщили власти

По данным МЧС Крыма, на 11:40 временно было ограничено движение на четырех участках дорог: между селами Митяево и Трудовое в Сакском районе, между селом Морское и Судаком, между Черноморским и Межводным и на участке дороги Саки-Евпатория.
Фото: МЧС России

По данным МЧС Крыма, на 11:40 временно было ограничено движение на четырех участках дорог: между селами Митяево и Трудовое в Сакском районе, между селом Морское и Судаком, между Черноморским и Межводным и на участке дороги Саки-Евпатория.

Теги
мультимедиа шторм ураган Севастополь Крым Краснодарский край Кубань Сочи
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