Разработчика суперкомпьютеров Абрамова попросили поместить в психбольницу

Абрамов возглавлял Институт программных систем им. Айламазяна РАН и руководил программами по разработке суперкомпьютеров. Его обвиняют в финансировании экстремистской организации и ходатайствуют о помещении в психбольницу

Сергей Абрамов (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

30 ноября Ленинский районный суд Ярославля начнет рассмотрение хода­тай­ства о поме­ще­нии члена-кор­ре­спон­дента РАН и одного из веду­щих спе­ци­а­ли­стов по супер­ком­пью­тер­ным систе­мам Сергея Абрамова (включен в перечень террористов и экстремистов) в пси­хи­ат­ри­че­ский ста­ци­о­нар мини­мум на три неде­ли для «про­ве­де­ния ста­ци­о­нар­ной экс­пер­ти­зы», сказали РБК в пресс-службе Ярославского областного суда. Ранее об этом сообщило издание T-invariant.

Рассмотрение это­го хода­тай­ства, по сло­вам представителя суда, прой­дет в закры­том режиме. Ученого обвиняют в финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК) и на данный момент он находится под «подпиской о невыезде и надлежащем поведении».

Как ранее сообщал T-invariant, силовики пришли с обыском к Абрамову 10 апреля, после чего он более суток провел в СИЗО и в итоге был помещен под домашний арест. По данным источников «Коммерсанта», Абрамова обвиняют в перечислении денег Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России). Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники ФСБ.

Сергей Абрамов — доктор физико-математических наук, специалист в области системного программирования и IT. С 2003 по 2022 год он был исполняющим обязанности директора и директором Института программных систем, который находится в селе Веськово городского округа Переславль-Залесский. В 2006 году Сергей Абрамов получил премию правительства страны в области науки и техники за разработку высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства «Скиф». Лауреат премии правительства в области науки и техники, а также премии РАН и Национальной академии наук Белоруссии и премии имени Лебедева.

Абрамов рассказал T-invariant, что это уже четвертая попытка его «в чем-то» обвинить. «Мне повез­ло, что это слу­чи­лось в те веге­та­ри­ан­ские вре­ме­на, если бы это про­ис­хо­ди­ло поз­же, то мы бы сей­час с вами не раз­го­ва­ри­ва­ли. А вооб­ще это уже чет­вер­тая попыт­ка меня в чем-то обви­нить, и толь­ко на этот раз зашли так дале­ко», — рассказал ученый.

По словам Абрамова, после включения в перечень террористов и экстремистов все его лич­ные сче­та были забло­ки­ро­ва­ны, так­же были забло­ки­ро­ва­ны сче­та четырех юрлиц, связанных с ним. Две ком­па­нии из четы­рех: ООО «Иммерс» и ООО «Скирус» — зани­ма­ют­ся супер­ком­пью­тер­ны­ми тех­но­ло­ги­я­ми. Две другие: ООО «Иммерс» и ООО «Чуткий дом» — рези­ден­ты «Сколково».

«Я дол­жен был актив­но участ­во­вать в трех круп­ных супер­ком­пью­тер­ных про­ектах, общее финан­си­ро­ва­ние кото­рых поряд­ка 65 ммлрд руб. Один про­ект — чисто рос­сий­ский, один — сов­мест­ный меж­ду Россией и Белоруссией, еще один — на уровне стран ЕврАзЭС. В ито­ге боль­ше полу­го­да поте­ря­ны, все про­ек­ты сто­ят, а ведь в нашей теме за пол­го­да тех­но­ло­гии убе­га­ют в два раза», — рассказал Абрамов.

Последний супер­ком­пью­тер уров­ня миро­во­го ТОП-500, по сло­вам Абрамова, был сде­лан в России в 2014-м году.

Свою вину он не признает и отмечает, что никакие переводы экс­тре­мист­ским орга­ни­за­циям не совершал.

Летом прошлого года в России задержали нескольких ученых, которых заподозрили в госизмене. Среди них был доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер. По словам его сына, ученому вменяли предоставление Китаю сведений, содержащих гостайну. Колкер болел раком и умер через несколько дней после задержания.



По делу о госизмене также арестовали главу Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка и главного научного сотрудника института Анатолия Маслова. Последнего, по словам источника ТАСС, заподозрили в предоставлении данных о гиперзвуке, содержащих гостайну. Оба ученых занимались аэрогазодинамикой.

В мае стало известно об аресте новосибирского физика Валерия Звегинцева, также по статье о госизмене. Тогда сотрудники Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича опубликовали открытое письмо, в котором водчеркнули, что все арестованные ученые известны своими «блестящими научными результатами», посвятили свои жизни служению российской науке и «всегда оставались верны интересам страны».

«Материалы всех трех уголовных дел закрыты от общества, однако мы знаем из открытых источников, что деяния, за которые наши коллеги могут провести за решеткой все оставшиеся годы жизни, представляют собой то, что во всем мире и в том числе в России, считается просто обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности — выступление с докладами на международных семинарах и конференциях, публикация статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах», — заявили сотрудники института.



Ученые также указали, что уже не понимают, как им «делать свое дело», поскольку «любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене». «Самым страшным в данной ситуации является влияние создавшейся атмосферы на научную молодежь. Уже сейчас лучшие студенты отказываются идти к нам работать, а наши лучшие молодые сотрудники уходят из науки. Ряд научных направлений, критически важных для создания фундаментального задела, необходимого для создания аэрокосмической техники будущего, просто закрывается, потому что сотрудники боятся заниматься такими исследованиями», — заключили авторы письма.