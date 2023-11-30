Разработчика суперкомпьютеров Абрамова попросили поместить в психбольницу
30 ноября Ленинский районный суд Ярославля начнет рассмотрение ходатайства о помещении члена-корреспондента РАН и одного из ведущих специалистов по суперкомпьютерным системам Сергея Абрамова (включен в перечень террористов и экстремистов) в психиатрический стационар минимум на три недели для «проведения стационарной экспертизы», сказали РБК в пресс-службе Ярославского областного суда. Ранее об этом сообщило издание T-invariant.
Рассмотрение этого ходатайства, по словам представителя суда, пройдет в закрытом режиме. Ученого обвиняют в финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК) и на данный момент он находится под «подпиской о невыезде и надлежащем поведении».
Как ранее сообщал T-invariant, силовики пришли с обыском к Абрамову 10 апреля, после чего он более суток провел в СИЗО и в итоге был помещен под домашний арест. По данным источников «Коммерсанта», Абрамова обвиняют в перечислении денег Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России). Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники ФСБ.
Сергей Абрамов — доктор физико-математических наук, специалист в области системного программирования и IT. С 2003 по 2022 год он был исполняющим обязанности директора и директором Института программных систем, который находится в селе Веськово городского округа Переславль-Залесский. В 2006 году Сергей Абрамов получил премию правительства страны в области науки и техники за разработку высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства «Скиф».
Лауреат премии правительства в области науки и техники, а также премии РАН и Национальной академии наук Белоруссии и премии имени Лебедева.
Абрамов рассказал T-invariant, что это уже четвертая попытка его «в чем-то» обвинить. «Мне повезло, что это случилось в те вегетарианские времена, если бы это происходило позже, то мы бы сейчас с вами не разговаривали. А вообще это уже четвертая попытка меня в чем-то обвинить, и только на этот раз зашли так далеко», — рассказал ученый.
По словам Абрамова, после включения в перечень террористов и экстремистов все его личные счета были заблокированы, также были заблокированы счета четырех юрлиц, связанных с ним. Две компании из четырех: ООО «Иммерс» и ООО «Скирус» — занимаются суперкомпьютерными технологиями. Две другие: ООО «Иммерс» и ООО «Чуткий дом» — резиденты «Сколково».
«Я должен был активно участвовать в трех крупных суперкомпьютерных проектах, общее финансирование которых порядка 65 ммлрд руб. Один проект — чисто российский, один — совместный между Россией и Белоруссией, еще один — на уровне стран ЕврАзЭС. В итоге больше полугода потеряны, все проекты стоят, а ведь в нашей теме за полгода технологии убегают в два раза», — рассказал Абрамов.
Последний суперкомпьютер уровня мирового ТОП-500, по словам Абрамова, был сделан в России в 2014-м году.
Свою вину он не признает и отмечает, что никакие переводы экстремистским организациям не совершал.
Летом прошлого года в России задержали нескольких ученых, которых заподозрили в госизмене. Среди них был доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер. По словам его сына, ученому вменяли предоставление Китаю сведений, содержащих гостайну. Колкер болел раком и умер через несколько дней после задержания.
По делу о госизмене также арестовали главу Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка и главного научного сотрудника института Анатолия Маслова. Последнего, по словам источника ТАСС, заподозрили в предоставлении данных о гиперзвуке, содержащих гостайну. Оба ученых занимались аэрогазодинамикой.
В мае стало известно об аресте новосибирского физика Валерия Звегинцева, также по статье о госизмене. Тогда сотрудники Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича опубликовали открытое письмо, в котором водчеркнули, что все арестованные ученые известны своими «блестящими научными результатами», посвятили свои жизни служению российской науке и «всегда оставались верны интересам страны».
«Материалы всех трех уголовных дел закрыты от общества, однако мы знаем из открытых источников, что деяния, за которые наши коллеги могут провести за решеткой все оставшиеся годы жизни, представляют собой то, что во всем мире и в том числе в России, считается просто обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности — выступление с докладами на международных семинарах и конференциях, публикация статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах», — заявили сотрудники института.
Ученые также указали, что уже не понимают, как им «делать свое дело», поскольку «любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене». «Самым страшным в данной ситуации является влияние создавшейся атмосферы на научную молодежь. Уже сейчас лучшие студенты отказываются идти к нам работать, а наши лучшие молодые сотрудники уходят из науки. Ряд научных направлений, критически важных для создания фундаментального задела, необходимого для создания аэрокосмической техники будущего, просто закрывается, потому что сотрудники боятся заниматься такими исследованиями», — заключили авторы письма.