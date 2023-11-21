«Ведомости» узнали о составлении списков общавшихся с иностранцами ученых

Минобрнауки потребовало от институтов РАН составить поименные списки с участниками международных мероприятий для «формирования плана участия» в таких мероприятиях. Схожую отчетность требовали в 2019-м, но этот порядок был отменен

Институты Российской академии наук (РАН) по требованию Минобрнауки начали собирать поименный список участников всех международных научных мероприятий за 2023 год как с российской, так и с иностранной стороны, выяснили «Ведомости».

Данные собирает департамент международного сотрудничества ведомства «в целях формирования плана участия в международных конгрессно-выставочных мероприятиях на территории России и иностранных государств в 2024 году и подготовки справочных материалов», рассказали источники газеты, знакомые с приказом.

Сотрудники институтов РАН должны представить «детализированные сведения» об участниках международных мероприятий как с российской, так и с иностранной стороны. В частности, требуется указать полное официальное название мероприятия, «контингент участников мероприятия», перечень стран, из которых приехали участники, и их численность. Кроме того, требуется пофамильный список как сотрудников института, которые участвовали в мероприятии, так и представителей иностранных государств.

Сотрудник одного из институтов Сибирского отделения РАН объяснил «Ведомостям», что в РАН уже много лет существовала практика ежегодного отчета в Минобрнауки о работе ученых, к которым также прикладывали программы конференций. «Программы предварительные, т.е. бывает так, что на них кто-то заявлен и он не приехал. Подобных пофамильных отчетов институты никогда ранее не писали: какие конкретные люди куда ездили и сколько иностранцев там было», — добавил собеседник газеты.

Как отметила управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова, на сегодняшний день в публичном доступе отсутствуют правовые акты, закрепляющие за научными организациями обязанность отчитываться об организации международных мероприятий или участии в них. Она напомнила, что подобные инициативы обсуждались в 2019–2020 годах, однако в итоге приказ был отменен.

В середине августа 2019 года стало известно об утверждении Минобрнауки порядка проведения встреч своих сотрудников и работников подведомственных ему организаций с иностранцами. Так, встреча не на рабочем месте могла проводиться только с разрешения начальства, а после нее ученый должен был дать отчет. Визиты иностранцев в научные организации должны были организовываться только в «специально предназначенных и оборудованных» помещениях. При этом иностранцам было запрещено пользоваться на встрече какими-либо записывающими устройствами, в том числе телефонами.

В Минобрнауки после этого заявили, что приказ был издан не для контроля над учеными, а «для учета показателей роста международных связей». В ведомстве тогда также назвали подобные меры «мировой практикой». Тем не менее против инициативы тогда выступили академики РАН. Вице-президент РАН Алексей Хохлов отмечал, что такие ограничения возможно накладывать только на тех специалистов, которые работают с гостайной.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда также счел излишне строгим решение Минобрнауки об ужесточении правил общения ученых с иностранцами. По его словам, проявлять определенную бдительность необходимо, «потому что зарубежные спецслужбы, конечно же, не дремлют», однако «это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то, скажем так, правила, которые ни к чему хорошему не приведут». В итоге приказ был отменен полгода спустя.