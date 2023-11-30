Как суды рассматривают наркопреступления после дела Голунова. Инфографика

Число осужденных с 2018 года по статье за хранение и потребление постепенно снижается, но наркотические дела остаются одними из самых массовых. Как изменились ситуация с делами по наркопреступлениям за 5 лет — разбирался РБК

Исследовательская лаборатория наркологической больницы (Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС)

В 2019 году к проблеме с правоприменением по наркотическим делам привлек общественное внимание случай журналиста Ивана Голунова, которому подбросили наркотики. Президент Владимир Путин после этого поручил силовым ведомствам проанализировать практику по наркотическим делам, о необходимости реформы статьи Уголовного кодекса о приобретении, хранении, перевозки наркотических веществ говорили депутаты Госдумы, омбудсмен Татьяна Москалькова и тогда глава счетной палаты Алексей Кудрин. Первый замглавы МВД Александр Горовой заявлял, что по одному кейсу не стоит судить о методах МВД в сфере борьбы с наркотиками.

РБК на основе судебных данных изучил, что происходило с делами о наркопреступлениях за последние пять лет.

6 июня 2019 года сотрудники полиции задержали журналиста Ивана Голунова в центре Москвы. В полиции заявили, что у него при себе были наркотики, журналист сказал, что их подбросили. В акциях с требованием разобраться в деле Голунова принимали участие журналисты многих СМИ, газеты РБК, "Коммерсантъ" и "Ведомости" выпустили первые полосы в его поддержку. Днем 8 июня Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере, суд поместил журналиста под домашний арест. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с журналиста сняли обвинения, его освободят, а действия полицейских — проверят. Позднее экс-начальник отдела наркоконтроля УВД по ЗАО Игорь Ляховец получил 12 лет колонии, оперуполномоченные Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, Роман Феофанов — по восемь лет. Оперативник Денис Коновалов — единственный фигурант дела, который признал вину, — был приговорен к пяти годам.

В 2023-м году наркотические дела по-прежнему остаются одними из самых массовых в России, с 2019 года по ним ежегодно проходят порядка 13% всех осужденных, следует из статистики Верховного суда. Первая половина 2023 года (данных за полный год пока нет) не стала исключением — доля осужденных по ст. 228-234.1 УК составила 13,1% или 35,1 тыс. человек. Больше проходилась только по преступлениям против собственности (глава 21 УК), основную массу которых составляли кражи.

Как менялось число осужденных по статьям 228 и 228.1 УК

Самое большое число наркопреступлений подпадают под две статьи — ст. 228 и 228.1 УК РФ. Первая предусматривает наказание за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, вторая — за их производство, сбыт или пересылку. При этом, основная масса осужденных за последние годы — по-прежнему не сбытчики, а те, кто хранил или приобретал запрещенные вещества.

Так, в 2022 году количество осужденных по ст. 228 УК составляла 57,5 тыс. человек против 18,6 тыс. по 228.1 УК, в 2021-м году — 60,3 тыс. против 16,9 тыс., а в 2019-м — 63,3 тыс. против 17,33 тыс.

Общее количество осужденных с 2018 года по статье за хранение и потребление постепенно снижается. Динамика же по статье за сбыт последние пять лет противоречивая: до 2020 года число осужденных падало, а с 2021 года начало расти и возвращаться к прежним показателям. «То, что дела за хранение снижаются — позитивная тенденция: можно посадить хоть 100 тыс. человек, которые употребляют, но наркобизнесу это не помешает и на доступность наркотиков это не повлияет», — сказал в разговоре с РБК юрист проекта Hand-help.ru Арсений Левинсон.

Доля осужденных, приговоренных к реальному лишению свободы за хранение наркотиков меньше, чем по статье за сбыт: 25-31% против 92-94%. Однако количество человек с таким видом наказания в абсолютных числах сопоставимо, в первую очередь, из-за разницы в общем количестве осужденных. Так, в 2019 году суд приговорил отбывать наказание в колонии 18,43 тыс. человек за хранение (228 УК ) и только 15,9 тыс. — за сбыт (228.1 УК).

В 2021 году это соотношение впервые изменилось: к реальному лишению свободы приговорили больше людей за сбыт, нежели хранение — 14,9 тыс. осужденных за хранение против 15,7 тыс. за сбыт. В 2022-м осужденных по ст. 228 УК, которым назначили реальные сроки, составляло 14,6 тыс. против 17,6 тыс. осужденных по 228.1 УК.

В последние три года число осужденных к реальному решению свободы за хранение наркотиков снизилось, но не сильно, отмечает Левинсон. Поэтому то, что теперь к отбыванию наказания в колонии приговаривают больше осужденных за сбыт нежели чем за хранение, обусловлено, скорее, ростом числа дел по сбыту, чем либерализацией, считает он. Кроме того, приговоры осужденным за сбыт стали строже, а доля условного наказания — приближается к минимальному, добавил Левинсон. «Неприятие условных сроков для обвиняемых в сбыте — во многом парадигма, которую продвигают силовые ведомства», — сказал юрист.

Виды наказания и сроки по наркотическим статьям

В 2019 году в Госдуме заявили о намерении смягчить наказание и перевести ч.2 ст.228 УК из категории тяжких в среднюю. Положение, когда хранение наркотиков в крупном размере является тяжким преступлением, обеспечивает высокие показатели деятельности правоохранителей по раскрытию таких преступлений, но не защищает общество, подменяя борьбу с распространением наркотиков борьбой с их потребителями, указывали авторы инициативы. Спустя несколько дней Владимир Путин высказался против либерализации наркотического законодательства, подчеркнув, что необходимо «наладить контроль» правоохранителями. В сентябре 2019 года правительство не поддержало законопроект о смягчении ст.228 УК. В нем предлагается только смягчение, без совершенствования правоприменения будет невозможно достичь целей, отмечалось в отзыве.

Тяжесть статей 228 УК и 228.1 УК увеличивается в зависимости от массы изъятых веществ (значительный, крупный и особо крупный размеры). Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических веществ и растений, содержащих наркотические вещества, утверждены постановлением правительства. Размер наркотика в смеси определяется по общей массе, а не массе действующего вещества.

В 2017 году Институт проблем правоприменения, изучив отчетность за 2013–2014 годы (была предоставлена Генпрокуратурой), пришел к выводу, что чаще всего при задержании за незаконный оборот наркотиков находили именно столько вещества, сколько достаточно для возбуждения уголовного дела, либо столько, чтобы количество образовывало крупный или особо крупный размер. Актуализировать эти данные нельзя: дезагрегированные данные о зарегистрированных преступлениях недоступны, пояснял в 2019 году на фоне дела Голунова автор исследования Алексей Кнорре.

Рассмотрение в особом порядке

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (глава 40 УПК) за наркопреступления (ст. 228-234.1 УК) в первой половине 2023 года применялся в отношении 10,2 тыс. осужденных. Таким образом, в особом порядке приговор получил каждый четвертый (26% от общего числа). Во время особо порядка суд не рассматривает дело по существу, не исследует доказательства виновности подсудимого, наличия в его действиях состава преступления и т.д.

Доля осужденных с применением особого порядка снижается: в аналогичный период 2022 года она составляла 29%, 2021-го — 33%, а 2020-го — 55%. На ситуацию повлияло изменение законодательства — летом 2022 года был отменен особый порядок по делам о тяжких преступлениях, рассказал Арсений Левинсон. При этом, пока нельзя сказать, что качество рассмотрения как-то улучшилось — скорее был «переназван порядок», считает он. «Иначе было бы можно увидеть насколько выросло количество возращенных в прокуратуру дел по 237 УПК, а также количество прекращенных дел и количество оправдательных приговоров», — отметил Левинсон.