В Госдуме заявили о намерении смягчить «наркотическую» статью

Депутаты Государственной думы уже в весеннюю сессию могут рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков. Ранее соответствующее предложение внесла омбудсмен Татьяна Москалькова

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Заседание рабочей группы Государственной думы, на котором может быть принято решение о внесении законопроекта, смягчающего «наркотическую» статью, состоится 20 июня, сообщил телеканалу «Дождь» ее руководитель Николай Брыкин. По его словам, часть 2 статьи 228 УК о приобретении и хранении наркотиков в крупном размере может быть переведена из тяжких в средние, что уменьшит верхний порог наказания с десяти лет до пяти. С пятнадцати до десяти лет может быть сокращено наказание за хранение в особо крупном размере (ч..3).

Брыкин указал, что документ может быть рассмотрен Госдумой еще до конца весенней сессии. Об этом заявил и председатель комитета нижней палаты по законодательству Павел Крашенинников. По его словам, задержать процесс может лишь отсутствие официального отзыва правительства. Депутат отметил, что «вопиющее дело Ивана Голунова» может ускорить рассмотрение в Государственной думе.

Выступавшая в поддержку изменения законодательства уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова объясняла свою позицию тем, что полиция подменяет борьбу с распространением наркотиков борьбой с потребителями. А это делается, чтобы повысить раскрываемость тяжких преступлений.

Идею реформы «наркотической» статьи поддержал в своем Twitter глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «Хорошо, когда ошибки признают и исправляют, но ежегодно по наркотическим статьям осуждают около 130 тыс. человек», — написал он.

По «наркотической» статье был задержан журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов. Полицейские утверждали, что при обыске у него было найдено запрещенное вещество мефедрон, а также пакетик с кокаином. В МВД заявляли, что журналист намеревался сбывать наркотики.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела Голунова в связи с недоказанностью его вины.