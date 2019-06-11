Кудрин потребовал реформы «наркотической статьи» УК из-за дела Голунова

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter назвал закрытие дела журналиста Ивана Голунова, обвинявшегося в сбыте наркотиков, «исправлением ошибки». При этом он заявил, что в России должна пройти реформа статьи Уголовного кодекса о пресечении наркооборота.

«Приветствую закрытие дела Голунова — хорошо, когда ошибки признают и исправляют. Но ежегодно по наркотическим статьям осуждают около 130 000 человек. Нужна серьезная реформа 228 статьи УК», — написал он.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова внесла в Госдуму предложение о смягчении ст. 228 УК (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В Госдума намерена рассмотреть этот вопрос, 20 июня состоится первое заседание рабочей группы. Как сообщал депутат Николай Брыкин, ч. 2 ст. 228 УК о приобретении и хранении наркотиков в крупном размере может быть переведена из тяжких в средние, что уменьшит верхний порог наказания с десяти лет до пяти. С пятнадцати до десяти лет может быть сокращено наказание за хранение в особо крупном размере (ч.3).