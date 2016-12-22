Прокуратура проверит законность дела против жены экс-банкира Гришина

Прокуратура решила «дать оценку» решениям по делу о мошенничестве против Анны Федосеевой. Защита заявляла, что дело заведено из-за развода с экс-банкиром Сергеем Гришиным. Банкир назвал сообщения о своих претензиях «искаженными»

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Прокуратура Москвы проверит уголовное дело, открытое в отношении жены экс-совладельца Росевробанка Сергея Гришина Анны Федосеевой. Об этом говорится в проекте телеканала RT «Не один на один».

По данным телеканала, материалы дела против Федосеевой, которую Гришин ранее обвинил в мошенничестве, уже истребованы и будут изучены.

«По результатам проверки будет дана оценка всем принятым по делу процессуальным решениям и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Мы подали жалобы и обращения во все возможные проверяющие органы, в том числе и в прокуратуру. Обратной связи по поводу этой проверки к меня пока нет, но я абсолютно уверена, что представленные нами материалы заставят задуматься о законности возбуждения уголовного дела против Анны кого угодно», — сообщила РБК адвокат Федосеевой Екатерина Духина, отвечая на вопрос, знает ли она о проверке прокуратуры.

21 ноября РБК стало известно, что Анну Федосееву обвинили в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой. Суд постановил арестовать ее на один месяц. Защита женщины объясняла ее уголовное преследование бракоразводным процессом, во время которого Гришин «посчитал подарки [до и во время брака] следствием мошеннических действий» жены.

Адвокат Сергея Гришина по его гражданским делам Денис Марченко тогда пояснил в разговоре с РБК, что экс-банкир «требует деньги, которые, как он считает, Анна [Федосеева] забрала». Ранее Гришин, как утверждала защита Федосеевой, обратился в МВД Москвы, заявив о сговоре жены с неустановленными лицами. По его словам, целью сговора было хищение денег, потраченных на подарки перед заключением брака, а сумму ущерба он оценил в 1 млн руб. До этого он требовал взыскать с супруги в общей сложности еще 89 млн руб.

В пятницу, 30 ноября, адвокат Денис Марченко передал РБК ответ Сергея Гришина. В письме бывшего банкира говорится, что информация СМИ, которые сообщали о его необоснованных обвинениях в адрес супруги, была «экстремально искажена».

«Хочу обратить внимание, что информация о моих «злодеяниях» в отношении «беззащитной» девушки исходит от ее адвокатов, <...> судить о реальном положении дел только со слов адвокатов и поддаваться «истерике», которая нагнетается адвокатами — по меньшей мере неразумно и недальновидно», — говорит Гришин (здесь и далее стиль, пунктуация и орфография автора письма сохранена. — РБК).

Он отмечает, что суть его обвинения не заключалась в том, что Анна Федосеева «мошенническим путем выманила подарки», уточняя, что «такое возможно имело место быть».

«Анна Федосеева предложила мне инвестировать в ее бизнес-идею по созданию киностудии в Голливуде около 10 млн. долларов CША. Мы, еще до того как стали супругами, договорились как бизнес партнеры, что я проинвестирую ее идею, а затем денежные средства нам вернутся с прибылью», — говорится в письме Гришина. По его словам, он дал жене $600 тыс., предполагая, что деньги будут потрачены на создание киностудии.

«Но вместо этого, она потратила эти деньги полностью на себя», — пишет экс-банкир, обвинив ее также в измене. Он подчеркнул, что следственные органы расследуют дело, возбужденное по этому поводу «совершенно на законных основаниях».

«В настоящее время становится очевидным факт того, что в 2015 году Анну Федосееву как будто намеренно познакомили со мной, с одной единственной целью — корыстной целью, желая получить как можно больше от меня денежных средств», — указывает Гришин.

Он также назвал ложью публикации о том, что он требовал взыскать с Федосеевой 90 млн руб. как стоимость подарков, пояснив, что требует вернуть 32 млн руб. («деньги, которые я сам перечислил застройщику за квартиру, приобретаемую Анне Федосеевой в Санкт-Петербурге»), 23 млн. руб. («в том числе за часы Ролекс, которые я когда-то приобрел <...> это не было подарком»), а также около €116 тыс. и $350 тыс., (деньги, «которые я давал Анне в течение нашего общения, но опять-таки это не было подарками»).

Также Гришин сообщил, что Анна Федосеева обратилась в юридическую компанию в США, чтобы «отсудить у меня компенсацию 10 млн долларов за якобы угрозы и физическое насилие к Анне».

Ранее в пятницу стало известно, что Анну Федосееву освободили из-под ареста до рассмотрения дела апелляционным судом. Перед этим ее адвокаты подали жалобу в следственное управление СК по Северному административному округу Москвы о «вопиющем нарушении уголовно-процессуального порядка».