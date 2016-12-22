ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,23 66,31 EUR Нал. 76,42 75,46 USD Бирж. 66,82 +0,61 EUR Бирж. 75,97 +0,57 USD ЦБ. 66,53 -0,10 EUR ЦБ. 75,75 -0,14 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 4127,60 -261,10 IMOEX 2383,83 -0,61% RTSI 1123,92 -1,52% Brent 58,96 -0,71% DJIA 25338,13 -0,11% Nasdaq 7273,08 -0,25%
Адвокат сообщила о выходе жены экс-банкира Гришина из-под ареста
Лента новостей
«Роскосмос» назвал причинами своих проблем Украину, рубль и SpaceX 13:32, Общество Лидер черногорской оппозиции забаррикадировался в парламенте 13:29, Политика Топилин назвал пилотные регионы для эксперимента по сокращению бедности 13:25, Политика МИД России назвал истинную причину отказа Трампа от встречи с Путиным 13:21, Политика Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 13:20, РБК и Mastercard Владелец Fratelli Rossetti: «В 90-е мы были не к месту в России» 13:20, Стиль В задержании украинских кораблей участвовали три российских ведомства 13:16, Общество Евро-2020 и бой за титул чемпиона мира по боксу: обзор новостей спорта 13:07, Спорт Самолет прервал взлет в Шереметьево из-за рабочего на ВПП 13:06, Общество Новая Mazda 3: обзор и первые впечатления 12:59, Авто Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 12:57, РБК и Открытие Бывший начальник арестованной в США Бутиной ушел с поста зама Набиуллиной 12:57, Политика Синоптики рассказали о декабрьской погоде в России 12:50, Общество Когда майнинг снова станет выгодным: сложность сети Bitcoin изменится 12:49, Крипто Mitsubishi отзовет в России более 63 тыс. автомобилей 12:45, Бизнес Skoda рассказала о новинках для России в 2019 году 12:43, Авто SANA сообщила о гибели 30 мирных жителей при авиаударе коалиции в Сирии 12:43, Общество СБУ начала обыски у наместника Киево-Печерской лавры 12:42, Общество Что думают о шипованой резине исполнители кинотрюков 12:41, РБК и Toyo Все ниже и ниже: эксперты — о третьем квартале на офисном рынке Москвы 12:36, Строительство  Энистон, Джоли, Кидман: как звезды находят покой в медитации 12:33, Pink Путин подписал закон о корректировке бюджета России на 2018 год 12:33, Экономика Украина провела военные учения на побережье Азовского моря 12:31, Политика Платные парковки станут короче и уже 12:30, Авто МИД исключил зеркальный ответ на ограничения Украиной въезда россиянам 12:25, Политика Российский нападающий вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ 12:22, Спорт В Москве до конца года начнут строить еще 76 домов по программе реновации 12:18, Общество Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 12:17, РБК и Thomson Reuters
Адвокат сообщила о выходе жены экс-банкира Гришина из-под ареста
Общество, 11:30
0
Адвокат сообщила о выходе жены экс-банкира Гришина из-под ареста
Анна Федосеева была арестована по обвинению в мошенничестве. Бывший совладелец Росевробанка настаивал, что его жена похитила деньги, которые он тратил на подарки ей
Фото: Юрий Стрелец / «Коммерсантъ»

Жену бывшего совладельца Росевробанка Сергея Гришина Анну Федосееву освободили до рассмотрения дела апелляционным судом, сообщила РБК ее адвокат Екатерина Духина.

По ее словам, Гришину отпустили накануне, 29 ноября, после того, как адвокаты пожаловались в следственное управление СК по Северному административному округу Москвы. Жалобы были связаны с «вопиющим нарушением уголовно-процессуального порядка и совершенно бездоказательным, необоснованным возбуждением уголовного и арестного производства», говорит Духина.

«Это исключительный случай, когда сам следственный орган выносит постановление об освобождении, нужно понимать, что в практике такие случаи единичны», — заявила она.

По словам Духиной, защита будет требовать госзащиты для Федосеевой. «Учитывая ту историю взаимоотношений, которая есть у сторон в рамках этого процесса, всего можно ожидать», — пояснила она.

«Мы будем представлять максимум доказательств для того, чтобы это дело прекратило свое существование,​ и для того, чтобы в дальнейшем была возможность возбудить уголовное дело о заведомо ложном доносе», — добавила она.

Следователь может отпустить любого человека, изменив меру пресечения с заключения под стражей на любую другую меру без решения суда, «это обычно так и делается», пояснил РБК адвокат «Открытой России» Сергей Бадамшин. «Достаточно лишь подписи следователя. Вот для того, чтобы ограничить свободу, уже нужно решение суда», — добавил он.

Федосеева вышла замуж за Гришина в марте 2017 года, но в феврале 2018 года экс-банкир стал просить о разводе. В сентябре Гришин, по словам адвоката его жены, заявил в ГУ МВД Москвы, что Федосеева похитила деньги, «потраченные на подарки перед заключением брака». Гришин считает, что у него похитили 1 млн руб. На основании этого заявления было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, и 21 ноября московский суд арестовал Гришину.

Это не единственные претензии супруга. Как говорила РБК Духина, всего он подал к Гришиной исков на сумму в примерно 80 млн руб.

Старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова не ответила на звонки РБК. В следственном управлении по САО также не ответили на звонки.

РБК обратился за комментарием к Сергею Гришину.

Авторы: Екатерина Костина, Мария Кокорева, Андрей Гатинский.
Теги: арест , развод
Главное
Топилин назвал пилотные регионы для эксперимента по сокращению бедности Политика
Материалы по теме
Жену экс-банкира Гришина арестовали по обвинению в мошенничестве Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter