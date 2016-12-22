Адвокат сообщила о выходе жены экс-банкира Гришина из-под ареста

Анна Федосеева была арестована по обвинению в мошенничестве. Бывший совладелец Росевробанка настаивал, что его жена похитила деньги, которые он тратил на подарки ей

Фото: Юрий Стрелец / «Коммерсантъ»

Жену бывшего совладельца Росевробанка Сергея Гришина Анну Федосееву освободили до рассмотрения дела апелляционным судом, сообщила РБК ее адвокат Екатерина Духина.

По ее словам, Гришину отпустили накануне, 29 ноября, после того, как адвокаты пожаловались в следственное управление СК по Северному административному округу Москвы. Жалобы были связаны с «вопиющим нарушением уголовно-процессуального порядка и совершенно бездоказательным, необоснованным возбуждением уголовного и арестного производства», говорит Духина.

«Это исключительный случай, когда сам следственный орган выносит постановление об освобождении, нужно понимать, что в практике такие случаи единичны», — заявила она.

По словам Духиной, защита будет требовать госзащиты для Федосеевой. «Учитывая ту историю взаимоотношений, которая есть у сторон в рамках этого процесса, всего можно ожидать», — пояснила она.

«Мы будем представлять максимум доказательств для того, чтобы это дело прекратило свое существование,​ и для того, чтобы в дальнейшем была возможность возбудить уголовное дело о заведомо ложном доносе», — добавила она.

Следователь может отпустить любого человека, изменив меру пресечения с заключения под стражей на любую другую меру без решения суда, «это обычно так и делается», пояснил РБК адвокат «Открытой России» Сергей Бадамшин. «Достаточно лишь подписи следователя. Вот для того, чтобы ограничить свободу, уже нужно решение суда», — добавил он.

Федосеева вышла замуж за Гришина в марте 2017 года, но в феврале 2018 года экс-банкир стал просить о разводе. В сентябре Гришин, по словам адвоката его жены, заявил в ГУ МВД Москвы, что Федосеева похитила деньги, «потраченные на подарки перед заключением брака». Гришин считает, что у него похитили 1 млн руб. На основании этого заявления было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, и 21 ноября московский суд арестовал Гришину.

Это не единственные претензии супруга. Как говорила РБК Духина, всего он подал к Гришиной исков на сумму в примерно 80 млн руб.

Старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова не ответила на звонки РБК. В следственном управлении по САО также не ответили на звонки.

РБК обратился за комментарием к Сергею Гришину.