Жену экс-банкира Гришина арестовали по обвинению в мошенничестве

По словам адвоката, который представляет интересы супруги Сергея Гришина, бывший совладелец Росевробанка обвинил ее в хищении денег, потраченных на подарки ей. Адвокаты по семейному праву называют процесс нестандартным

Фото: Владислав Шатило / РБК

Жена бывшего совладельца Росевробанка Сергея Гришина Анна Федосеева арестована сроком на один месяц. Такое решение принял Головинский суд города Москвы, рассказала РБК адвокат Федосеевой Екатерина Духина.

Она арестована по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. Просьба об аресте Федосеевой А.А. ранее была опубликована в карточке на сайте суда. РБК обратился за комментарием в пресс-службу суда.

Ранее о том, что Анна Федосеева задержана и находится в изоляторе временного содержания по подозрению в мошенничестве, рассказывала РБК Екатерина Духина. 19 ноября в ее квартире прошел обыск. Как следует из слов адвоката Федосеевой, уголовное дело было возбуждено на фоне попыток Гришина и Федосеевой развестись. Духина подчеркнула, что Гришин «посчитал свои подарки в период ухаживания и в течение брака следствием ее мошеннических действий», а Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело на основании заявления Гришина.

По словам Духиной, уголовное дело в отношении Федосеевой и неустановленных лиц возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК. «Хищение путем обмана или злоупотребления доверием — это общая фабула ст. 159. В нашем случае речь идет еще и о совершении мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере», — пояснила адвокат.

«Раздела имущества у них нет, есть имущественный спор, он требует деньги, которые, как он считает, Анна неосновательно забрала», — пояснил РБК адвокат Денис Марченко, который представляет интересы Гришина по другим делам.

Споры о браке

Духина сказала, что до свадьбы, которая состоялась в марте 2017 года, Гришин и Федосеева подписали брачный договор, в котором были прописаны условия о разделе имущества. В феврале 2018 года Гришин подал иск о расторжении брака, но в марте отозвал его, потом подал повторно, в мае суд удовлетворил иск. В июне Гришин «выразил намерение отказаться от иска о расторжении брака и подать иск о признании брака недействительным». Хамовнический суд в октябре отменил майское решение мирового судьи о расторжении брака.

Адвокат пояснила РБК, что брак между ее подзащитной и Гришиным «не расторгнут». «10 октября 2018 года мы подали встречное исковое заявление к Гришину о расторжении брака, по нему решения суда еще нет, поэтому брак считается действительным по сей день», — сказала она.

Кроме того, по ее словам, в июне 2018 года Гришин встретился с Федосеевой, чтобы помириться, но в ходе разговора «наставил на Федосееву ружье, угрожая ее застрелить». Как сказала РБК Духина, Федосеева тогда же написала об этом заявление в правоохранительные органы, однако дело возбуждено не было.

В сентябре Гришин обратился в МВД Москвы, заявив, что Федосеева «вступила в предварительный сговор с неустановленными лицами на хищение … денежных средств, потраченных на подарки перед заключением брака», сумму хищения он оценил в 1 млн руб.

Этим претензии Гришина не ограничиваются: в июне и августе он попросил взыскать со своей жены «неосновательное обогащение» в размере 54 млн и 35 млн руб. Сейчас, сказала адвокат, все дела ведутся в рамках одного производства. Заседание суда намечено на 27 ноября. «Если складывать все иски Гришина, в том числе гражданские, то сумма претензий к моей подзащитной составляет около 80 млн руб.», — сообщила РБК Духина.

«В обычной жизни такое не происходит»

Злоупотребить доверием в семейной жизни «невозможно», сказал РБК адвокат Алексей Мельников. «Санкции за злоупотребление доверием в семейной жизни — это расторжение брака. Никаких других санкций, в частности в виде уголовной ответственности, быть не может», — подчеркнул он. «Мотивы дарителя вообще не имеют значения. Муж любил, восхищался, и так далее, в этом нет юридической составляющей», — подчеркнул адвокат.

«Перевод ситуации в уголовную сферу является абсолютно неправомерным — термин злоупотребление доверием присутствует в ст. 159 УК, но если имел место подарок, то термин здесь не применим. Это невероятно — если формулировка про подарки соответствует действительности, это прецедент», — говорит Мельников. Он добавил, что примеры использования ст. 159 УК при конфликтной форме выяснения отношений между супругами ранее уже были, но дела эти все же касались серьезных совместных активов и коммерческих интересов. К семейным же отношениям и подаркам, полученным в браке, ее положения неприменимы.

Если следовать этой логике, то теперь любой разочаровавшийся в браке супруг может, используя Уголовный кодекс, требовать возбудить уголовное дело, потому что женщина, к примеру, оказалась не настолько красива, то есть тоже, выходит, злоупотребила доверием, добавил Мельников.

Адвокат Сергей Жорин в комментарии РБК назвал ситуацию с Федосеевой нестандартной и «даже креативной». «Я не знаю материалов дела, но если за то, что супруг или жених подарил невесте или супруге подарки и потом в отношении нее возбуждается уголовное дело за злоупотребление доверием, то весь состав и людей, которые возбуждают дело, нужно проверять на коррупционную составляющую. В обычной жизни такое не происходит, и чтобы проверить, каждый из нас может спокойно пойти в отдел полиции, написать заявление на свою жену или невесту и увидеть, что такого дела никогда не произойдет», — сказал адвокат Сергей Жорин.

«Если бы супруга попросила покататься на его автомобиле, а потом поехала и переоформила его на себя, то это другое дело. А если он ей сделал подарок и теперь уверяет, что женщина ввела в заблуждение в своих чувствах, одурманила, то здесь, конечно, 159-й статьи нет», — подчеркнул он.

Адвокат Александр Добровинский в разговоре с РБК отметил, что если уголовное дело было возбуждено, то «вариант совершения деяния [мошенничества] действительно может быть». «Это позиция адвокатов, которые называют это давлением, а если такое деяние действительно было, то почему [следует] считать его давлением? Для четкого понимания, конечно, необходимо видеть материалы дела», — сказал он.

Росевробанк

По состоянию на март этого года 64,66% Росевробанка принадлежало кипрской структуре REG Holding Limited, одним из бенефициаров которой был Гришин. Тогда же было объявлено о плане слияния этого банка с Совкомбанком, в конце апреля была закрыта сделка по приобретению 30% Росевробанка. Сейчас на сайте Росевробанка говорится, что слияние банков завершилось, с 12 ноября они работают под брендом Совкомбанка.