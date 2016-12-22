Совкомбанк объявил о завершении объединения с Росевробанком

Совкомбанк объявил о завершении процесса присоединения Росевробанка. Теперь объединенный банк будет работать по лицензии Совкомбанка, говорится в документе, поступившем в РБК.

«Сегодня у объединенного банка уже унифицирована вся розничная продуктовая линейка, а весь блок по работе со средним и крупным бизнесом полностью интегрирован в структуру Совкомбанка», — уточнила пресс-служба банка.

Отмечается, что объединение двух банков никак не скажется на клиентах, так как изменятся только именования и платежные реквизиты, но ставки по действующим вкладам и условия оформленных кредитов останутся прежними.

Более того, бывший глава правления Росевробанка Илья Бродский займет должность президента Совкомбанка и будет заниматься работой с юридическими лицами.

В пресс-службе уточнили, что капитал объединенного банка составит более 100 млрд руб, активы — более 1 трлн руб.

О слиянии банков стало известно 13 марта 2018 года. В конце апреля Совкомбанк приобрел 30% акций Росевробанка, после чего его доля в Росевробанке увеличилась до 75%.