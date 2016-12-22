Арестованных украинских моряков перевели из Крыма в Москву

Всех 24 арестованных после инцидента в Керченском проливе моряков перевели в Москву, сообщила РБК уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

«В СИЗО их нет, увезли всех вчера», — заявила Лубина. На сайте омбудсмена уточняется, что два раненых моряка и сотрудник СБУ находились в Керченской больнице, однако накануне их перевели в СИЗО.

Пока не ясно, где будут проводиться судебные заседания по делам украинских военнослужащих — в Москве или в Крыму, отметила омбудсмен. По словам Лубиной, дело о произошедшем в Керченском проливе «ведется на самом высоком уровне» группой московских и крымских следователей.

Суд в Симферополе арестовал на два месяца всех украинских моряков, в том числе двоих сотрудников СБУ, задержанных после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября два украинских катера и буксир, как утверждают российские пограничники, нарушили границу России. После этого корабли были обстреляны и задержаны. По факту произошедшего ФСБ возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы). При этом украинская сторона заявляла, что предупредила Россию о прохождении кораблей через Керченский пролив.

После инцидента президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения в стране. Оно будет действовать до 26 декабря.