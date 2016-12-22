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Путин поручил разобраться с воровством газа, нефти и бензина в Дагестане
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Путин поручил разобраться с воровством газа, нефти и бензина в Дагестане
Общество, 14:35
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Путин поручил разобраться с воровством газа, нефти и бензина в Дагестане
Президент дал премьер-министру и генпрокурору три месяца, чтобы разобраться в проблеме и отчитаться о принятых мерах
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Генеральной прокуратуре принять «незамедлительные меры по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов» на территории Дагестана.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится и о необходимости разобраться с несанкционированным подключением к распределительным сетям Дагестана, а также незаконным оборотом нефтепродуктов и противоправным использованием товарных знаков на территории региона.

Отчитаться о принятых мерах премьер-министр Дмитрий Медведев и генеральный прокурор Юрий Чайка должны до 1 марта 2019 года.

К тому же сроку правительству России поручено провести в Дагестане инвентаризацию газораспределительных и электрических сетей, выявив бесхозные объекты и приняв меры по оформлению прав собственности на них.

До конца текущего года ситуация в топливно-энергетическом комплексе Дагестана должна быть рассмотрена на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. А к весне будущего года Федеральная антимонопольная служба должна принять меры для приведения действующих в Дагестане тарифов на электроэнергию, тепло и газ в соответствие с экономически обоснованными значениями.

В 2017 году компания «Газпром межрегионгаз Пятигорск» сообщала, что только за первую половину года по ее инициативе было возбуждено 120 уголовных дел по факту хищения в Дагестане газа. В сообщении отмечалось, что общий ущерб от незаконных врезок в газопровод и хищение газа составил более 44 млн руб.

«В 52,3% случаях незаконно отобранный газ использовался для отопления коммерческих помещений, в 17,5% — для отопления тепличных хозяйств, в 8% — для производственной деятельности (пекарни, токарные цеха, обжиг кирпича). 23,4% незаконно подключившихся использовали украденный газ для отопления жилых помещений и приготовления пищи», — говорилось в сообщении.

В начале 2018 года компания «Газпром газораспределение Махачкала», выделившаяся из «Газпром межрегионгаз Пятигорск», сообщала о выявлении незаконной врезки в газопровод.

«По предварительным расчетам объем несанкционированного отбора газа за период 6 месяцев составил 12 689 725 куб. метров газа, что в стоимостном выражении составляет 79 941 587, 48 руб.», — говорилось в сообщении.

В начале ноября 2018 года сообщалось о проведении обысков в здании компании «Газпром межрегионгаз Махачкала», в том числе и в рабочем кабинете ее главы Владимира Анастасова.

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В 2017 году главой Дагестана стал бывший глава фракции «Единая Россия» в Госдуме и вице-спикер Владимир Васильев​, после чего в республике прошла масштабная антикоррупционная операция. В феврале 2018 года по подозрению в хищении более 100 млн руб. были задержаны председатель правительства региона Абдусамад Гамидов и два его заместителя — Шамиль Исаев и Раюдин Шахобас. Кроме того, в отставку был отправлен прокурор республики Рамазан Шахнавазов, задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов.

23 сентября Советский районный суд Махачкалы арестовал замруководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева, считающегося близким к клану бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова. Его подозревают в превышении должностных полномочий: по версии следствия, ​он давал указания о ремонте частных автомобилей в правительственном гараже. В начале июля по этому же делу был арестован первый заместитель премьер-министра Дагестана Рамазан Алиев.

 

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Дагестан , Владимир Путин
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