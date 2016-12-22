Брата экс-главы Дагестана Абдулатипова задержала ФСБ

В Дагестане ФСБ задержала Раджаба Абдулатипова, который является братом бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, сообщили источники РБК

Раджаб Абдулатипов (Фото: Евгений Костин / «Коммерсантъ»)

Депутат народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов задержан в здании республиканского правительства сотрудниками ФСБ, рассказал РБК источник в правительстве. «Известно, что следственные действия проводятся в отношении Раджаба Абдулатипова», — отметил источник. Информацию подтвердил источник в центральном аппарате МВД. Он сообщил, что брат экс-главы республики задержан. «Его проверяют на причастность к уголовным делам, которые были возбуждены в отношении других высокопоставленных чиновников республики», — добавил источник.

В кабинете депутата прошли обыски, уточнил источник, близкий к парламенту Дагестана. В прошлый раз, два месяца назад, его сняли с трапа самолета при попытке улететь в Словению.

Раджаб Абдулатипов с 2006 по 2016 год руководил управлением ФМС России по Дагестану. В сентябре 2016-го он был избран депутатом Народного собрания Дагестана шестого созыва от «Единой России» и на первой сессии парламента получил портфель главы комитета по образованию, науке и культуре.

Источник, близкий к правительству Дагестана, сказал РБК, что при Рамазане Абдулатипове (возглавлял республику с 2013 по 2017 годы) его брат занимался решением всех кадровых и финансовых вопросов в регионе.

Информация о задержании Раджаба Абдулатипова — брата экс-Главы Дагестана, является достоверной, подтвердил РБК политолог Вадим Самодуров, на протяжении трех лет работавший с администрацией и бывшим главой Дагестана.

Он подтвердил, что в республику прибыли сотрудники центрального аппарата ФСБ РФ и пришли сегодня в рабочий кабинет Раджаба Абдулатипова, который на текущий момент является депутатом Народного собрания республики. «Особого удивления ни у кого в Дагестане и в коридорах республиканской власти это не вызвало. Имя Раджаба Абдулатипова фигурировало в очень многих скандальных ситуациях, связанных с коррупцией и клановой системой в республике. У спецслужб как минимум должны быть к нему вопросы», — сказал Самодуров РБК. По его словам, после того как началась «чистка» дагестанской власти в республике «не осталось неприкасаемых».

«Поэтому родственные отношения с Рамазаном Абдулатиповым — не обеспечили ему иммунитет. Вероятнее всего, внимание сотрудников ФСБ к Раджабу Абдулатипову связано с периодом его работы во главе Федеральной миграционной службы», — заключил Самодуров.

В 2017 году Рамазан Абдулатипов ушел в отставку и новым главой Дагестана стал бывший глава фракции «Единой России» в Госдуме и вице-спикер Владимир Васильев. Абдулатипов же был назначен спецпредставителем президента России по вопросам сотрудничества со странами Каспия. После прихода Васильева к власти в Дагестане прошла одна из самых масштабных антикоррупционных операций за историю республики с арестами членов правительства.