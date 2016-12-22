ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,37 65,39 EUR Нал. 78,02 76,97 USD Бирж. 65,88 -0,01 EUR Бирж. 77,34 -0,22 USD ЦБ. 65,76 -0,07 EUR ЦБ. 77,38 +0,00 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6515,60 +114,60 IMOEX 2424,45 -0,81% RTSI 1159,34 -0,83% Brent 81,37 -0,59% DJIA 26492,21 -0,27% Nasdaq 8007,47 +0,16%
Брата экс-главы Дагестана Абдулатипова задержала ФСБ
Лента новостей
На юге Москвы подорвали банкомат Райффайзенбанка 14:50, Общество Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 14:45, РБК и Microsoft «Аэроэкспресс» прокомментировал идею передать РЖД перевозки в Шереметьево 14:44, Бизнес SBI Ripple Asia зарегистрировалась в Бюро минфина Японии: токен подорожал 14:37, Крипто Жан-Мари Ле Пена госпитализировали третий раз за полгода 14:31, Политика СМИ узнали об отказе Москвы принять Нетаньяху после гибели Ил-20 14:30, Политика СМИ узнали о задержании во Франции подозреваемого в терроризме чеченца 14:25, Общество Правительство утвердило схему индексации тарифов ЖКХ 14:21, Общество Президент ЛУКОЙЛа купил акции компании на 99,5 млн руб. 14:19, Бизнес В Москве назвали победителей архитектурного конкурса по реновации 14:17, Недвижимость Matrang — «РБК Стиль»: «Мне хотелось творческой свободы, я ее получил» 14:16, Стиль Прокурор Татарстана поддержал отмену дела против убившего грабителей 14:15, Общество Брата экс-главы Дагестана Абдулатипова задержала ФСБ 14:11, Политика В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек 14:08, Общество Госдума приняла пенсионную реформу в основном чтении 14:07, Экономика В главной роли — Maserati: 10 фильмов, в которых снялись спорткары 14:00, РБК и Maserati Отель под управлением Mandarin Oriental откроется в Москве в 2021 году 14:00, Бизнес Посольство КНДР опровергло наличие подпольного казино в своем здании 13:49, Общество Порошенко разделил второе место с Зеленским в президентском рейтинге 13:42, Политика В России возродят производство фотоаппаратов «Зенит» 13:39, Технологии и медиа СМИ объяснили лишение Поля Погба статуса вице-капитана «МЮ» 13:38, Спорт Время транспарентности: как мировые тренды меняют private banking России 13:31, РБК и FW Raiffeisen ЦИК передала Якубовскому думский мандат Кобзона 13:31, Политика Мосгордума одобрила закон о льготах для жителей предпенсионного возраста 13:25, Общество Daimler объявил о смене председателя правления в 2019 году 13:25, Бизнес Поместье из фильма «Крестный отец» выставлено на продажу за $135 млн 13:22, Недвижимость Зеленая миля: почему в падении криптовалют виновата легализация марихуаны 13:12, Крипто Стивен Сигал рассказал о желании возглавить Приморье 13:11, Политика
Брата экс-главы Дагестана Абдулатипова задержала ФСБ
Политика, 14:11
0
Брата экс-главы Дагестана Абдулатипова задержала ФСБ
В Дагестане ФСБ задержала Раджаба Абдулатипова, который является братом бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, сообщили источники РБК
Раджаб Абдулатипов (Фото: Евгений Костин / «Коммерсантъ»)

Депутат народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов задержан в здании республиканского правительства сотрудниками ФСБ, рассказал РБК источник в правительстве. «Известно, что следственные действия проводятся в отношении Раджаба Абдулатипова», — отметил источник. Информацию подтвердил источник в центральном аппарате МВД. Он сообщил, что брат экс-главы республики задержан. «Его проверяют на причастность к уголовным делам, которые были возбуждены в отношении других высокопоставленных чиновников республики», — добавил источник.

В кабинете депутата прошли обыски, уточнил источник, близкий к парламенту Дагестана. В прошлый раз, два месяца назад, его сняли с трапа самолета при попытке улететь в Словению.

Раджаб Абдулатипов с 2006 по 2016 год руководил управлением ФМС России по Дагестану. В сентябре 2016-го он был избран депутатом Народного собрания Дагестана шестого созыва от «Единой России» и на первой сессии парламента получил портфель главы комитета по образованию, науке и культуре.

От мэра до премьера: кто из чиновников попал под зачистку в Дагестане Еще 7 фото
Фотогалерея

Источник, близкий к правительству Дагестана, сказал РБК, что при Рамазане Абдулатипове (возглавлял республику с 2013 по 2017 годы) его брат занимался решением всех кадровых и финансовых вопросов в регионе.

Информация о задержании Раджаба Абдулатипова — брата экс-Главы Дагестана, является достоверной, подтвердил РБК политолог Вадим Самодуров, на протяжении трех лет работавший с администрацией и бывшим главой Дагестана.

Он подтвердил, что в республику прибыли сотрудники центрального аппарата ФСБ РФ и пришли сегодня в рабочий кабинет Раджаба Абдулатипова, который на текущий момент является депутатом Народного собрания республики. «Особого удивления ни у кого в Дагестане и в коридорах республиканской власти это не вызвало. Имя Раджаба Абдулатипова фигурировало в очень многих скандальных ситуациях, связанных с коррупцией и клановой системой в республике. У спецслужб как минимум должны быть к нему вопросы», — сказал Самодуров РБК. По его словам, после того как началась «чистка» дагестанской власти в республике «не осталось неприкасаемых».

«Поэтому родственные отношения с Рамазаном Абдулатиповым — не обеспечили ему иммунитет. Вероятнее всего, внимание сотрудников ФСБ к Раджабу Абдулатипову связано с периодом его работы во главе Федеральной миграционной службы», — заключил Самодуров.

В 2017 году Рамазан Абдулатипов ушел в отставку и новым главой Дагестана стал бывший глава фракции «Единой России» в Госдуме и вице-спикер Владимир Васильев. Абдулатипов же был назначен спецпредставителем президента России по вопросам сотрудничества со странами Каспия. После прихода Васильева к власти в Дагестане прошла одна из самых масштабных антикоррупционных операций за историю республики с арестами членов правительства.

Авторы: Владимир Дергачев, Дмитрий Серков.
Теги: Дагестан , ФСБ , Абдулатипов , задержание
Главное
Госдума приняла пенсионную реформу в основном чтении Экономика
Материалы по теме
Парламент Дагестана утвердил нового премьер-министра республики Политика
МВД нашло мошенничество в связанной с экс-советником Абдулатипова фирме Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter