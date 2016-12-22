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Медведев потребовал наказывать за воровство газа на Северном Кавказе
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Медведев потребовал наказывать за воровство газа на Северном Кавказе
Экономика, 11 июл, 14:43
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Медведев потребовал наказывать за воровство газа на Северном Кавказе
По словам главы правительства, в 2017 году долги за газ в СКФО выросли на 13 млрд руб., долги за электроэнергию — более чем на 3,5 млрд руб.
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Глава правительства России Дмитрий Медведев потребовал активизировать борьбу с потерями энергоресурсов на территории Северного Кавказа. В ходе заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) премьер-министр заявил, что значительная часть пропадающих в регионе газа и электроэнергии, списываемых на потери при транспортировке по изношенным трубопроводам и ЛЭП, в реальности просто разворовывается.

«На потери при транспортировке часто списывают все, что фактически было просто украдено как в результате самовольных подключений и врезок, так и с применением различных схем уклонения от уплаты, включая намеренное банкротство предприятий ЖКХ, энергосбыта», — сказал Медведев (цитата по ТАСС).

Особое внимание Медведев обратил на проблему ветхих сетей, которые де-юре «непонятно кому принадлежат», а также «абсолютно неточных клиентских баз».

«Это все выгодно прежде всего злоумышленникам, ну то есть тем, кто на этом зарабатывает. Они тормозят решение этих проблем, подпитывают коррупцию в этой сфере», — сказал премьер (цитата по «Интерфаксу»).

​Глава правительства призвал «переломить ситуацию» за счет скоординированных усилий руководства регионов СКФО и энергокомпаний, а также правоохранительных органов.

​«Потребуются и кадровые решения и, конечно, наказание виновных», — сказал Медведев.

Премьер-министр напомнил, что в прошлом году регионы СКФО оплатили менее 85% потребленного газа, в результате чего общий долг за газ вырос на 13 млрд руб., а за электроэнергию — на 3,5 млрд руб.

«Часть задолженности гасится, но проблема заключается в том, что платежи все равно не составляют требуемой суммы, не используется стопроцентная оплата, ее нет. Ну и, соответственно, сам общий объем задолженности продолжает расти», — посетовал Медведев.

РБК направил запрос в «Межрегионгаз» («дочка» «Газпрома»).

По данным «Газпрома», на 1 января просроченная задолженность регионов СКФО составляла (с учетом уступки требований по долгам между компанией «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и новыми «дочками» «Газпрома», заработавшими в Северной Осетии, Дагестане, Ингушетии, Адыгее и Карачаево-Черкесии) 26,9 млрд руб., а без ее учета — 85 млрд руб. При этом за первый квартал текущего года объем просроченной задолженности увеличился с 26,9 млрд до 35,6 млрд руб.

В середине мая «Газпром» сообщил, что в целях сокращения потерь газа в СКФО компания ведет борьбу с незаконными подключениями к своим сетям, фальсификацией показаний счетчиков и использованием несертифицированного газового оборудования​.

​При этом в «Газпроме» отметили, что по итогам первого квартала этого года произошло улучшение платежной дисциплины в четырех из семи регионов СКФО — Ставропольском крае, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Дмитрий Медведев , Северный Кавказ
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